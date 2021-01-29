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Kadıköy insani gelişmişlikte Türkiye birincisi

Kadıköy Belediyesi, Türkiye’deki 188 ilçenin uzun, sağlıklı ve yenilikçi bir hayat yaşamak; bilgi ve eğitim alabilme imkanına sahip olmak ve insana yaraşır bir hayat için gerekli kaynaklara ulaşmak gibi kriterler göz önüne alınarak belirlenen "İnsani Gelişme Endeksi" sıralamasında birinci oldu.

İSTANBUL 29.01.2021, 14:34
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Kadıköy insani gelişmişlikte Türkiye birincisi

Kadıköy Belediyesi, Türkiye’deki 188 ilçenin uzun, sağlıklı ve yenilikçi bir hayat yaşamak; bilgi ve eğitim alabilme imkanına sahip olmak ve insana yaraşır bir hayat için gerekli kaynaklara ulaşmak gibi kriterler göz önüne alınarak belirlenen "İnsani Gelişme Endeksi" sıralamasında birinci oldu.

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından Türkiye’de nüfusu 150 binin üstünde olan ilçe belediyeleri ile üç büyük ilin bütün ilçelerini kapsayan 188 ilçenin değerlendirildiği İnsani Gelişme Endeksi (İGE-İ 2020) çalışmasının sonuçları açıklandı. Kadıköy Belediyesi İnsani Gelişme Endeksi 2020 sonuçlarına göre “Çok Yüksek İnsani Gelişme” sıralamasında birinci oldu. Kadıköy Belediyesi sosyal kapsama, sağlık, sosyal yaşam, çevresel performans, ulaşım ve erişilebilirlik endekslerinde birinci sırada yer aldı. Aynı sıralamada Beşiktaş Belediyesi ikinci olurken, üçüncü sırada Çankaya Belediyesi yer aldı. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen "İlçeler İnsani Gelişme Ödülleri" töreninde açılış konuşmasını İNGEV Başkanı Vural Çakır yaptı. UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman ise belediyelerin yeni yerelleşmedeki kritik rolüne değinilen panelde konuştu. Belediyelerin karnesi olarak nitelenebilecek çalışma 9 alt endeks, 81 gösterge, 128 değişken ve “gizli vatandaş” çalışması ile belediyelere yapılan 3 binin üzerinde başvurunun sonuçlarından oluşuyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, “Ödülü daha da ileri taşıyacağız”

INGEV’in online olarak düzenlediği törene katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Böyle bir ödül aldığımız için heyecanlandım, mutluyum, bu ödüle layık görülmek Kadıköy için gurur verici. Bu raporun oluşmasında emeği geçen INGEV’e teşekkür ediyorum. Bu ödülü almamızı sağlayan kriterlerdeki başarımızı daha da ileri taşıyacağız, önümüzdeki dönemde bu ödülün gereğini yerine getirip, daha farklı alanlarda da Kadıköylü’ye hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

İnsani Gelişme Endeksi, yönetişim ve saydamlık, sosyal kapsama, ekonomik durum eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevresel performans, ulaşım ve erişilebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterleri dikkate alınarak hesaplanıyor. İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından beri ülkeler düzeyinde yayımlanıyor. İNGEV ise yerel düzeyde insani gelişmenin ölçümlenmesi için hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışmasını 2017 yılından bu yana sürüyor. Kadıköy Belediyesi aynı çalışmada 2018 yılında ikinci olmuştu.
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