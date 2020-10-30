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Kadıköy duvarlarında ’Cumhuriyet’ sergisi
KADIKÖY DUVARLARINDA 'CUMHURİYET' SERGİSİ
İSTANBUL 30.10.2020, 12:47
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Karikatürist, illüstratör Gürbüz Doğan Ekşioğlu’na ait Cumhuriyet temalı çizimler iki gün boyunca Kadıköy’ün farklı noktalarında projeksiyonlar aracılığıyla duvarlara yansıtılarak sergilendi.
Kadıköy Belediyesi, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde, illüstratör, karikatürist Gürbüz Doğan Ekşioğlu’na ait Cumhuriyet temalı çizimleri Kadıköy’ün farklı mahallelerinde bulunan 21 noktaya projeksiyonla yansıttı. Kadıköy’de önceden belirlenen noktalara yerleştirilen projeksiyonlar aracılığıyla, kentin farklı noktalarındaki boş duvarlara, bina cephelerine yansıtılan çizimler Kadıköy’de 2 gün boyunca sergilendi.
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