Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 20’incisini düzenleyeceği “Çocuk Tiyatro Festivali” başlıyor. 1 Temmuz’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de başlayacak olan ücretsiz festivale tüm çocuklar davetli. Her akşam saat 21.00’de başlayacak ve 2 hafta sürecek olan festivalde çocuklar, açık alanda tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak.

Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen “Çocuk Tiyatro Festivali” 1 Temmuz Cuma günü başlıyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de yapılacak olan Çocuk Tiyatro Festivali’ndeki oyunlar her akşam saat 21.00’de başlayacak. Çocukları tiyatro ile tanıştırıp, onlara açık havada oyun seyretme keyfini yaşatacak olan festivalde, her akşam farklı bir çocuk oyunu ücretsiz olarak izlenebilecek.

Festival, Uygur Çocuk Tiyatrosu’nun sergileyeceği “Burnunu Kaybeden Palyaço” adlı oyun ile başlayacak. 15 gün boyunca farklı oyunlarla çocuk izleyicinin karşısında olacak olan festival, 15 Temmuz Cuma akşamı son bulacak. Ayrıca Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Tiyatro Atölyesi’ne devam eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 11 çocuktan oluşan “Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi”’nin “ Bremen Mızıkacıları” oyunu da 6 Temmuz’da izleyicilerle buluşacak.

Festivalde uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye uygulaması olacak, izleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve güvenlik noktalarından saat 14.30’dan itibaren alabilecekler.

20. Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali programı şöyle:

01 Temmuz 21.00 - Burnunu Kaybeden Palyaço - Uygur Çocuk Tiyatrosu +4

02 Temmuz 21.00 - Bir Zebra Müzikali - 1001 Sanat +3

03 Temmuz 21.00 - Küçük Denizkızı - Sarıyer Sanat Tiyatrosu +3

04 Temmuz 21.00 - Sihirli Adres - Tema Sanat Çocuk Tiyatrosu +4

05 Temmuz 21.00 - Alis Harikalar Diyarında - Tiyatro Mask +3

06 Temmuz 21.00 - Bremen Mızıkacıları - HKÇKM Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi +6

07 Temmuz 21.00 - Hansel Ve Gretel - İstanbul Çocuk Sanat +4

08 Temmuz 21.00 - Oyun Avcısı - Tiyatro Bozok +3

09 Temmuz 21.00 - Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız - Çizgi Kukla Tiyatrosu +3

10 Temmuz 21.00 - guluk! guluk! şarkıcı yunus tako - Tiyatro Lir +4

11 Temmuz 21.00 - Tik Ve Tak - Tatavla Sahne +4

12 Temmuz 21.00 - Temiz Bir Dünya - Sahnebaz +4

13 Temmuz 21.00 - Alican’ın Oyun Bahçesi - Tiyatrto Alkış +3

14 Temmuz 21.00 - Da Vinci Bana Dedi Ki! - Hayalbaz Oyun Atölyesi +4

15 Temmuz 21.00 - Orman Macerası - Sanat Değirmeni +2