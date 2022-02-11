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Kadıköy Belediyesi’nden 65 yaş üstüne ücretsiz işitme testi

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların en büyük şikayetlerinden biri olan işitme sorunlarının erken tanısı için 9-10 Şubat’ta ücretsiz işitme testi taraması gerçekleştirdi.

İSTANBUL 11.02.2022, 13:12
Kadıköy Belediyesi’nden 65 yaş üstüne ücretsiz işitme testi

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların en büyük şikayetlerinden biri olan işitme sorunlarının erken tanısı için 9-10 Şubat’ta ücretsiz işitme testi taraması gerçekleştirdi.

Kadıköy Belediyesi, 2019 yılından bu yana yaptığı işitme testi taramalarına devam ediyor. Kadıköy Belediyesi, Covid-19 pandemi sürecinde hastane ortamına gitmekten çekinen 65 yaş üstü vatandaşların işitme sorunlarının erken tanısı için harekete geçti. 9- 10 Şubat’ta 19 Mayıs Sosyal Yaşam Evi’nde yapılan tarama testleri pandemi şartlarına uygun olarak düzenlendi.

65 yaş üstü vatandaşların en büyük sorunlarından biri İşitme testinin önemini vurgulayarak söze başlayan 19 Mayıs Sosyal Yaşam Evi sorumlusu Bülent Eroğlu, “Kadıköy Belediyesi ve poliklinikleri ile yaptığımız çalışmalar doğrultusunda dönem dönem vatandaşlarımıza çeşitli sağlık taramaları yapıyoruz. Şimdi de işitme testi yaptırıyoruz. Burası 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik hizmet veren tamamen ücretsiz bir yer. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ana sorunlarından biri işitme sorunu oluyor. İşitme testleri bir ön uyarıcı gibi düşünülür. İşitmeyle ilgili herhangi bir sıkıntı varsa bu belirleniyor” dedi.

Eroğlu, testlerin pandemi kurallarına uygun bir şekilde yaptığının altını çizerken, “Pandemiden dolayı uzun süre evlerinde kalmak durumunda olan ve doktora gitmekten çekinen vatandaşlarımız için bu hizmeti gerçekleştirdik. Bugün yapılan işitme testi tamamen pandemi kurallarına uygun. Bizim de bu kurallara uyduğumuzu gördükleri için bize de güven duyuyorlar. 2019 yılından bu yana işitme testi hizmeti veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pandemi nedeniyle doktora gidemedim”

İşitme testine katılan Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi üyelerden Süleyman Akpay, “Belediyenin araması ile bilgi aldığım işitme testine katıldım. Kulağımda bir sıkıntı var, pandemi nedeniyle de çok fazla doktora gidemedik. Buradan aldığım bilgiler ve yönlendirmeler ile başka doktora da gidebilirim” dedi.

“Bu teste ihtiyacım olduğunu düşünmüyordum, doğru bildiğim yanlışmış”

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi’ndeki işitme tarama testlerinden faydalandığını söyleyen Hayriye Günay ise sözlerine şöyle devam etti: “Bu teste ihtiyacım olduğunu düşünmüyordum. Doğru bildiğim bir yanlışmış. Üç yıldır işitme testlerine giriyorum. Kadıköy Belediyesi sayesinde bugün bunu öğrenmiş oldum. Doktora gitmekten de çekiniyoruz. Buraya yürüyerek geldim ve bunun için yararlı oldu.”

“Hafif işitme kaybı çıktı, sonucu değerlendireceğim”

Sosyal Yaşam Evi’nde İngilizce kurusuna katıldığını söyleyen Sevgi Kızıltan da tarama testini telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, “ İngilizce kursuna katılıyorum. Telefonuma mesaj geldi ve buraya geldik. Yaş itibariyle hafif bir işitme kaybı var, çıkan bu sonucu değerlendireceğiz. Buraya yakın olduğum için geldim ve bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Evime yakın olması avantaj sağlıyor”

İşitme testi olan Fatma Acar ise yapılan testlerden memnun kaldığını belirterek “Çok teşekkür ediyorum. Test sonucumda problem çıkmadı. Burası evime çok yakın olmasından dolayı avantaj sağlıyor. Yürüyerek gelebiliyorum” şeklindeki görüşlerini ifade etti.

Kadıköy sosyal yaşam merkezleri hakkında

4 Aralık 2013 tarihinde hizmete başlayan Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi, 65 yaş üstündeki kişilerin vakitlerini değerlendirebileceği bir yer olarak hayata geçirildi. Çoğu aktif çalışma hayatını bırakmış veya emekli olmuş 65 yaşın üstündeki vatandaşların eve kapanmasını engellemek, yaşıtlarıyla bir araya gelerek yeni sosyalleşme ortamları oluşturmak, hoşça vakit geçirmelerini ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla açılmış bir merkez. İlk olarak Sahrayı cedit Mahallesi’nde hizmete başlayan Sosyal Yaşam Evi’nin ikincisi 21 Eylül 2017 tarihinde 19 Mayıs mahallesinde açıldı.

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