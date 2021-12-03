banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haberi duyan kuyumcuya koştu!
Haberi duyan kuyumcuya koştu!

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı ECCAR’ın genel kurulunda konuştu

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fransa’da düzenlenen Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı-ECCAR’ın genel kurulunda konuşma yaptı. Odabaşı, konuşmasında her türlü dışlayıcılıkla mücadelede kamusal dayanışmanın önemini ve bunun sadece yerelde kalmaması gerektiğini vurguladı ve katılımcılara Kadıköy’deki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İSTANBUL 03.12.2021, 09:45
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı ECCAR’ın genel kurulunda konuştu

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fransa’da düzenlenen Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı-ECCAR’ın genel kurulunda konuşma yaptı. Odabaşı, konuşmasında her türlü dışlayıcılıkla mücadelede kamusal dayanışmanın önemini ve bunun sadece yerelde kalmaması gerektiğini vurguladı ve katılımcılara Kadıköy’deki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kadıköy Belediyesi, UNESCO tarafından kentlerin ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele politikalarını iyileştirmek amacıyla kurulan Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı’na 2019 yılında oy birliğiyle kabul edildi. ECCAR’ın Fransa’da düzenlenen genel kuruluna katılan ve bir konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konuşmasında her türlü dışlayıcılıkla mücadelede kamusal dayanışmanın önemini ve bunun sadece yerelde kalmaması gerektiğini vurguladı.

“Kadıköy özgürlüğe kaçış mekanı”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy, kendisini dışlanmış hisseden farklı kimlikler ve değerlerden bütün insanları kucaklayan bir kent. Her farklı köken, inanç, kimlik ve yönelimden kentliler için ama özellikle de yeni kuşak genç kitle için Kadıköy, son yıllarda her türlü baskıdan, dışlanmışlıktan, kutuplaştırılmadan, nefret nesnesi haline getirilmekten uzak bir ‘özgürlüğe kaçış mekânı’ olarak ön plana çıkıyor. Kadıköy; özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin yanı sıra dayanışmanın, sosyal adaletin, laikliğin, kısacası sosyal demokrat değerler bütününün Türkiye siyasetindeki köklü temsilcisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin en güçlü olduğu kentlerin başında gelmektedir. Bizler de sosyal demokrat ve toplumcu değerleri korumak ve yaşatmak adına her kesime el uzatarak Toplumsal Eşitlik Birimimiz öncülüğünde çocuk, genç, kadın, engelli, yaşlı, sığınmacı, mülteci ve LGBTİ+’lara dair çalışmalar yapmakta; bu alanlarda sayısız rehberlik, danışmanlık, savunuculuk, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmaktayız.” dedi.

"Üzerinde durulması gereken bir ayrımcılık: yaşçılık"

Başkan Odabaşı, “Covid-19 salgını, fiziksel sağlıkla birlikle ekonomik, psikolojik ve toplumsal birtakım eş zamanlı ve kitlesel sorunlara da yol açtı. Sosyal bilimciler, bu gibi olağanüstü dönemlerde kimi zaman popülist politikacılar eliyle yaygınlaştırılan ayrımcı söylemlerin kalıcı olma potansiyelinden bahsetmektedirler. Covid-19 salgını süresince bir kez daha gündeme gelen fakat özellikle başarılı aşı uygulamaları sonrasında bugün yeterince üzerinde durulmadığını düşündüğümüz bir ayrımcılık türü ise “yaşçılık”. Kadıköy’de 65 yaş üstü yaklaşık 100 bin vatandaş yaşamaktadır. Bu demografik dağılımın öneminin farkında olan Belediyemizde hali hazırda iki adet Alzheimer merkezinden, her talep karşısında hizmet sunmaya hazır evde temizlik ve kişisel bakım hizmetlerine dek yaşlılara özel geniş bir uygulamalar bütünü mevcut. Nitekim bizler de Covid-19 salgınıyla birlikte, kimi sosyal kısıtlama ve ayrımcılıklara maruz kalan yaşlıların bu süreçteki mağduriyetleri üzerine odaklanmayı önceliğimiz olarak belirledik." şeklinde konuştu.

UNESCO’nun örnek gösterdiği kampanya: Komşuluk Gibisi Yok

Başkan Odabaşı, "Kısıtlamaya maruz kalan yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik oluşturulan Kriz Masası ile yoksul, engelli ve kronik rahatsızlığı olan yaşlı vatandaşlarımızın taleplerini eksiksiz bir şekilde karşılamaya odaklandık. ’Komşuluk Gibisi Yok’ adını verdiğimiz bu kampanya ile Türkiye’nin ünlü şefleri, aşçıları ve beslenme uzmanları ile birlikte hazırlanan yemekler, her gün evlere servis edildi. Bugüne dek yaklaşık 350 bin öğün sıcak yemek desteği sağlanan ve hâlâ devam eden kampanyamız, geçen sene UNESCO tarafından yeni korona virüsle mücadele sürecinde başarılı kampanyalar arasında gösterilmişti. Tüm bunlar bize gösteriyor ki kimlikle ilintili olan bütün dışlayıcı kavramlar aslında güncel gelişmeler doğrultusunda şekillenme potansiyeline sahip. Bu sebeple her türlü dışlayıcılıkla mücadelenin de dinamik ve pro-aktif bir kamusal dayanışma ağının kurulmasında yattığını söyleyebilirim. Bu noktada, dayanışmanın sadece yerelde kalmamasını; dünyaya benzer yerlerden baktığımız ve benzer değer yargılarına sahip olduğumuz kurumları birleştiren ve bir araya getiren ECCAR’ın önemini bir kez daha vurgulamak isterim” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7