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Kadıköy BAK afet gönüllerini çağırıyor

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’ün 21 mahallesinde afetlerde hızlı müdahale yapabilecek gönüllü ekipleri kurmak için ‘Mahalle Afet Gönüllüsü’ eğitimlerine başlıyor. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK KADIKÖY) ekibinin öncülüğünde gerçekleşecek eğitimlerle Kadıköy Afet Gönüllüleri ekipleri oluşacak.

İSTANBUL 18.11.2020, 12:06
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Kadıköy BAK afet gönüllerini çağırıyor

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’ün 21 mahallesinde afetlerde hızlı müdahale yapabilecek gönüllü ekipleri kurmak için ‘Mahalle Afet Gönüllüsü’ eğitimlerine başlıyor. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK KADIKÖY) ekibinin öncülüğünde gerçekleşecek eğitimlerle Kadıköy Afet Gönüllüleri ekipleri oluşacak.

Kadıköy’de afet seferberliği başlıyor

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazındaki Ayda bebeği yaşama döndüren Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma takımı (BAK Kadıköy), Kadıköy’de afetlerde görev yapacak bir gönüllü ordusu örgütlemeye hazırlanıyor. BAK Kadıköy, “BAK’san yaşatırsın” sloganıyla başlatılan proje ile mahalle afet gönüllüleri oluşturarak, bilinçli bir mahalleli oluşturmak ve afete karşı daha hazırlıklı olmak için seferberlik başlattı. Proje ile “Mahalle Afet Gönüllüleri”nin mahallelerini daha iyi tanıması, risklerini bilmesi ve afet sonrasında hızlı müdahale edebilmesi amaçlanıyor. Olası İstanbul depremini de göz önünde bulundurarak hazırlanan bilinçlendirme eğitimlerinin yanında, ilk yardım, temel yapı bilgileri ve hafif arama kurtarma eğitimleri de gerçekleştirilecek. Kadıköy Afet Gönüllüsü olmak için adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi "afet@kadikoy.bel.tr" adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz.
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