‘Joko’nun Doğum Günü’ Kartal’da izleyenleri büyüledi

Kartal Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ‘Joko’nun Doğum Günü’ adlı tiyatro oyunu Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Pandemi nedeniyle alınan kurallar kapsamında salona girişlerde HES kodu ve ateş kontrolü yapıldı.

Fransız yazar Roland Topor tarafından yazılan ve yüksek performans gerektiren tiyatro oyununa seyirciler büyük ilgi gösterdi. Bir su deposunda işçi olarak çalışan Joko’nun başına gelenler iki perdeden oluşan oyunda yüksek bir fiziksel performans eşliğinde izleyiciye aktarıldı. Sistemin insan bedenini ve aklını ele geçirme çabasını absürt bir anlatımla ele alan oyun, ezen ve ezilen ilişkisini çarpıcı bir şekilde ele alıyor.

Yolcu Tiyatro oyuncularının etkileyici performansıyla izleyiciyle buluşan oyun, Kartallı tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen sahneye çıkarak, Başkan Gökhan Yüksel adına oyunculara teşekkür etti ve plaket takdiminde bulundu.