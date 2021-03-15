İstiklal Marşı’nın hikayesi sahnelendi

Esenler Belediyesi, TBMM tarafından 2021 yılının “İstiklal Marşı yılı” kabul edilmesi dolayısıyla “Yarından da Yakın” adlı tiyatro oyununu sahneye taşıdı. Tiyatro gösterimi, şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Esenler Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı ve TBMM tarafından 2021 yılının “İstiklal Marşı yılı” ilan edilmesi dolayısıyla “Yarından da Yakın” adlı tiyatro oyununu sahneye taşıdı. Ferah Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve İstiklal Marşı’nın yazılış hikayesini konu alan oyunun galası, salgın koşulları nedeniyle sadece şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Programda 100. yıla özel olarak hazırlanan İstiklal Marşı’nın 41 mısrasının 41 farklı şehirden insanlar tarafından okunduğu video klibin de gösterimi yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan gala programı, seyircilerin ilgisiyle karşılandı. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, tiyatro gösterimi sonunda oyunculara İstiklal Marşı’nın yazılı olduğu bir plaket takdim etti.

Behruz Firuzment’in kaleme aldığı ve Hakan Güneri’nin yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Hakan Güneri, Serdar Dinçel, Behruz Firuzment, Hale Üstün, Faruk Alamehmet, İlker Düzen ve Ali Berk Yaman rol aldı.

Yönetmen Hakan Güneri, oyunun gösterimini geçtiğimiz yıl yapacaklarını fakat salgın nedeniyle gösterimi bu sene yaptıklarını belirterek, “Bir yıldır çalıştığımız bu oyunu bugün sahnelemek bizleri çok mutlu etti. Oyunda Taceddin Dergahı’nın dış duvarını kendimize oyun mekanı olarak belirledik. Bugünün insanlarıyla Akif, o duvarın önünde karşılaşıyor. Oyunda kullandığımız videowall tekniğiyle 100 yıl öncesinin, şimdiki zamanın iç içe girdiğini göreceksiniz” diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

“Yarından da Yakın” tiyatrosunun gala gösterimi öncesi Akif’in Çizgisi-3 İstiklal Marşı Sergisinin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan serginin Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, “İstiklal kavramı yalnızca Türklere mahsus değildir. Dünyanın pek çok yerinde İstiklal mücadelesi veren milletler bulunmaktadır. Bu nedenle imkanlar el verirse önümüzdeki yıl bu projemizi uluslararası bir boyut kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Açılışın ardından Akif’in Çizgisi-3 İstiklal Marşı Karikatür Yarışmasının ödül töreni yapıldı. Yarışmada dereceye girenlerden birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye bin 500 lira ödül takdim edildi. Yarışmada ayrıca 500 TL mansiyon ödülü verildi.

Akif’in Çizgisi-3 İstiklal Marşı karikatür yarışmasında dereceye girenler şunlar:

"1. Nurullah Şimşek

2. Önder Önerbay

3. İsmail Mert Eker".

Murat Şeker, Hakkı Uslu ve Fırat Saraç ise mansiyon ödülünün sahibi oldular"