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İstiklal Caddesi’nde zabıtalar arasında gerginlik

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, BEYOĞLU BELEDİYESİ TARAFINDAN COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İSTİKLAL CADDESİ’NE KONULAN DEV KAPIYI KALDIRMAK İSTEYİNCE GERGİNLİK YAŞANDI

İstiklal Caddesi’nde zabıtalar arasında gerginlik

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, BEYOĞLU BELEDİYESİ TARAFINDAN COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İSTİKLAL CADDESİ’NE KONULAN DEV KAPIYI KALDIRMAK İSTEYİNCE GERGİNLİK YAŞANDI

30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:15
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İstiklal Caddesi’nde zabıtalar arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Beyoğlu Belediyesi tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi’ne konulan dev kapıyı kaldırmak isteyince iki belediyenin zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. Zabıta ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken her iki belediyenin ekipleri cadde üzerinde beklemeye devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Caddesi girişinde vatandaşların caddeye girişini denetlemek için daha önce dev kapı koymuştu. İBB zabıta ekipleri bugün kapıyı kaldırmak için iş makineleri ile caddeye geldi. Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin de caddeye gelmesi üzerine iki belediyenin zabıta ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekiplerin cadde üzerinde beklemesi devam ediyor. Gerginliğin yaşandığı alanda açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, "Biz burada pandemi sürecinin başından beri buraya gelen vatandaşlarımızın sağlıkları için Beyoğlu Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Maske dağıtıyoruz. Şu ana kadar İstiklal Caddesi’nde dağıttığımız maske sayısı 150 bin, insanların ateşlerini ölçüyoruz. İnsanları dezenfekte ediyoruz. Kim kazanıyor? Buraya gelen insanlarımız kazanıyor. Burada ’A’ şehri ’B’ şehri veya ’A’ belediyesi ’B’ belediyesi veya şu hizmet bu hizmet ayrımı var mı? Yok. İnsan kazanıyor. Şu anda bizim için daha önemli olan insan sağlığıdır. Yeni bir uygulama olacaksa açılır bir telefon ilgili kimseye böyle bir durum var biz yeni bir şey yapağız denir. Biz de oturur beraber karar veririz. Burası hukuk devleti. Her şeyden önce iki kurumun karşı karşıya gelmesini gereksiz buluyorum" dedi.

“Ortaya koydukları somut bir şey de yok “

Rüstem Dindarol sözlerine şöyle devam etti: “Önemli bir süreçten geçiyoruz bu anlamda en değerli şey insanın sağlığı. Bu çalışmadan sağlığı düşünen ülkesini düşünen hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktu. Biz işimizi yapıyoruz. Bugün Büyükşehir Belediyesinin zabıta ekipleri ciddi bir kalabalıkla yaklaşık 200-250 kişiyle birlikte buraya geliyorlar ve buradaki sağlık konusundaki yapılan denetimlerin yapılmasına engel olmaya çalışıyorlar. Buradaki mevzu tamamen budur. Herhangi bir yeri işgal etmiyoruz. Bir işgalci gibi davranmaya gerek yoktur. Onların da ortaya koydukları hiçbir gerekçe yoktu. Yazılı bir gerekçe yoktu. Biz insanların sağlığını düşünüyoruz. Maskelerinin takılıp takılmamasına bakıyoruz. Dezenfekte konusunda ve ateşlerinin ölçülmesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız buydu. Bunun neyinden Büyükşehir Belediyesi ve ekipleri rahatsız oldu da Beyoğlu Belediyesinin buradaki ekiplerine bir işgalci gibi davranmaya çalıştı onu anlayamadık biz. Ortaya koydukları somut bir şey de yok.”

“İnsanların sağlığına dikkat etmemiz herhalde birilerini rahatsız ediyor”

Dindarol, “Bu burada zararlı bir unsursa neden bir aydır burada. Stantlarınızı kaldırın, diyor. Kurumları karşı karşıya getirmek kurumların personellerini karşı karşıya getirmek medeni bir ülkede medeni bir kurumu olduğunu iddia eden medeni bir yönetici olduğunu iddia eden insanlara yakışır mı? Bir düşünceniz varsa ararsınız belediye başkanımızı veya yetkilileri bu konuyla ilgili düşüncelerinizi söylersiniz. İnsanların sağlığı bizim için önemli değil, bizim için 3 tane stant daha önemli mi, demeye çalışıyor. Biz anlayabilmiş değiliz. Bir kurumun mensuplarına ve bir kuruma işgalci gibi davranmak ve burada arbede yaşatmaya çalışmak hiç kimseye fayda etmez. Önemli günlerden geçiyoruz, eğer dertleri insanların sağlığıysa buyursunlar hep beraber insanların sağlığı konusunda ortaya bir irada koyalım. İnsanların sağlığına dikkat etmemiz herhalde birilerini rahatsız ediyor. Bu başka bir şeydir bu şudur kendisi bir iş yapamıyordur. Yapılan işe de gölge düşürmeye çalışıyordur” ifadelerini kullandı.

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