İşte İstanbul’da konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu mahalleler...

Endeksa’nın güncel verilerine göre, Sarıyer Rumelihisarı’nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 378 TL, ortalama satış fiyatı 4 milyon 737 bin 957 TL, ortalama metrekare kira 21,1 TL, ortalama kira 2 bin 23 TL olurken, Pınar Mahallesi’nde ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 188 TL, ortalama satış fiyatı 5 milyon 271 bin 106 TL, ortalama metrekare kira 18,9 TL, ortalama kira 2 bin 210 TL..

İstinye’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 130 TL, ortalama satış fiyatı 6 milyon 456 bin 940 TL, ortalama metrekare kira 27 TL, ortalama kira 3 bin 134 TL.

Harbiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 948 TL, ortalama satış fiyatı 4 milyon 748 bin 484 TL, ortalama metrekare kira 29,3 TL, ortalama kira 3 bin 368 TL.

Yeniköy’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 528 TL, ortalama satış fiyatı 6 milyon 382 bin TL, ortalama metrekare kira 29,3 TL, ortalama kira 3 bin 368 TL.

İstanbul ili genelinde ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 644 TL, ortalama satış fiyatı 529 bin 416 TL, ortalama metrekare kira 18,4 TL, ortalama kira ise bin 769 TL.

Konut satış fiyatları en yüksek 50 mahalle