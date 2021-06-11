İşte İstanbul’da konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu mahalleler...
Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre, İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu mahalleler sırasıyla Sarıyer’in Rumelihisarı, Pınar ve İstinye Mahalleleri, Şişli Harbiye ve Sarıyer Yeniköy olarak öne çıkıyor. Sarıyer Rumelihisarı’nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 378 TL, Pınar Mahallesi’nde ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 188 TL, İstinye’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 130 TL.
Endeksa’nın güncel verilerine göre, Sarıyer Rumelihisarı’nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 378 TL, ortalama satış fiyatı 4 milyon 737 bin 957 TL, ortalama metrekare kira 21,1 TL, ortalama kira 2 bin 23 TL olurken, Pınar Mahallesi’nde ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 188 TL, ortalama satış fiyatı 5 milyon 271 bin 106 TL, ortalama metrekare kira 18,9 TL, ortalama kira 2 bin 210 TL..
İstinye’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 130 TL, ortalama satış fiyatı 6 milyon 456 bin 940 TL, ortalama metrekare kira 27 TL, ortalama kira 3 bin 134 TL.
Harbiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 948 TL, ortalama satış fiyatı 4 milyon 748 bin 484 TL, ortalama metrekare kira 29,3 TL, ortalama kira 3 bin 368 TL.
Yeniköy’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 528 TL, ortalama satış fiyatı 6 milyon 382 bin TL, ortalama metrekare kira 29,3 TL, ortalama kira 3 bin 368 TL.
İstanbul ili genelinde ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 644 TL, ortalama satış fiyatı 529 bin 416 TL, ortalama metrekare kira 18,4 TL, ortalama kira ise bin 769 TL.
Konut satış fiyatları en yüksek 50 mahalle
|
İlçe
|
Mahalle
|
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2)
|
Ortalama Satış Fiyatı (TL)
|
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2)
|
Ortalama Kira (TL)
|
Sarıyer
|
Rumelihisarı
|
28.371
|
4.737.957
|
21,1
|
2.023
|
Sarıyer
|
Pınar
|
28.188
|
5.271.156
|
18,9
|
2.210
|
Sarıyer
|
İstinye
|
27.130
|
6.456.940
|
27,0
|
3.134
|
Şişli
|
Harbiye
|
25.948
|
4.748.484
|
29,3
|
3.368
|
Sarıyer
|
Yeniköy
|
25.528
|
6.382.000
|
26,7
|
2.647
|
Sarıyer
|
Çamlıtepe
|
25.393
|
4.316.810
|
21,2
|
2.792
|
Beşiktaş
|
Kuruçeşme
|
25.239
|
4.391.586
|
30,6
|
2.970
|
Beşiktaş
|
Bebek
|
25.071
|
4.011.360
|
36,9
|
3.909
|
Sarıyer
|
Poligon
|
24.835
|
6.308.090
|
23,7
|
3.176
|
Beşiktaş
|
Levazım
|
24.796
|
4.537.668
|
35,3
|
5.723
|
Sarıyer
|
Kireçburnu
|
22.645
|
5.208.350
|
25,2
|
2.750
|
Beşiktaş
|
Levent
|
22.412
|
4.661.696
|
35,1
|
4.073
|
Beşiktaş
|
Ulus
|
22.381
|
4.364.295
|
35,6
|
4.487
|
Beşiktaş
|
Etiler
|
22.333
|
3.930.608
|
33,0
|
3.991
|
Zeytinburnu
|
Kazlıçeşme
|
20.737
|
3.027.602
|
36,5
|
9.020
|
Sarıyer
|
Reşitpaşa
|
20.718
|
5.013.756
|
22,5
|
2.794
|
Sarıyer
|
Büyükdere
|
20.563
|
4.523.860
|
24,1
|
2.534
|
Beşiktaş
|
Ortaköy
|
20.524
|
3.058.076
|
28,9
|
2.834
|
Beşiktaş
|
Kültür
|
20.284
|
2.961.464
|
33,5
|
4.047
|
Beşiktaş
|
Akat
|
19.944
|
3.390.480
|
34,1
|
3.989
|
Sarıyer
|
Ayazağa
|
18.942
|
2.519.286
|
25,0
|
2.352
|
Bakırköy
|
Yeşilyurt
|
18.590
|
3.197.480
|
35,3
|
7.031
|
Sarıyer
|
Tarabya
|
18.310
|
3.735.240
|
24,7
|
2.842
|
Sarıyer
|
Emirgan
|
18.269
|
3.635.531
|
34,0
|
3.736
|
Kadıköy
|
Fenerbahçe
|
18.065
|
2.980.725
|
33,1
|
5.793
|
Beşiktaş
|
Balmumcu
|
17.997
|
2.987.502
|
33,5
|
3.586
|
Kadıköy
|
Caddebostan
|
17.948
|
2.763.992
|
36,0
|
5.757
|
Beykoz
|
Acarlar
|
17.769
|
8.671.272
|
38,1
|
8.954
|
Beşiktaş
|
Arnavutköy
|
17.691
|
2.848.251
|
34,5
|
3.625
|
Sarıyer
|
Ferahevler
|
17.626
|
3.401.818
|
24,9
|
2.688
|
Büyükçekmece
|
Karaağaç
|
17.366
|
6.147.564
|
29,7
|
11.004
|
Üsküdar
|
Beylerbeyi
|
17.040
|
2.828.640
|
20,4
|
2.226
|
Beşiktaş
|
Nisbetiye
|
16.537
|
2.464.013
|
35,1
|
4.595
|
Bakırköy
|
Ataköy 1. Kısım
|
16.164
|
3.798.540
|
28,0
|
4.753
|
Üsküdar
|
Kandilli
|
15.382
|
3.999.320
|
34,3
|
3.668
|
Eyüpsultan
|
Göktürk Merkez
|
14.712
|
3.118.944
|
30,8
|
3.601
|
Tuzla
|
Tepeören
|
13.716
|
3.950.208
|
15,2
|
3.621
|
Çekmeköy
|
Ömerli
|
13.407
|
3.740.553
|
27,8
|
9.069
|
Bakırköy
|
Şenlikköy
|
13.063
|
3.095.931
|
28,4
|
5.897
|
Sarıyer
|
Demirciköy
|
12.951
|
5.219.253
|
32,6
|
13.794
|
Bakırköy
|
Basınköy
|
12.722
|
3.002.392
|
30,0
|
7.417
|
Beykoz
|
Anadolu Hisarı
|
12.489
|
3.222.162
|
24,7
|
3.529
|
Sarıyer
|
Uskumruköy
|
11.996
|
3.430.856
|
31,2
|
9.110
|
Sarıyer
|
Zekeriyaköy
|
11.873
|
2.991.996
|
33,4
|
6.379
|
Büyükçekmece
|
Alkent 2000
|
11.303
|
3.526.536
|
22,6
|
3.676
|
Sarıyer
|
Kumköy
|
11.003
|
3.245.885
|
27,0
|
5.001
|
Sarıyer
|
Kumköy (kilyos)
|
11.003
|
3.245.885
|
27,0
|
5.001
|
Beykoz
|
Riva
|
10.238
|
3.235.208
|
15,0
|
4.947
|
Çekmeköy
|
Reşadiye
|
9.305
|
3.777.830
|
16,7
|
6.015
|
Büyükçekmece
|
Türkoba
|
7.257
|
3.236.622
|
18,6
|
7.363