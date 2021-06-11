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İşte İstanbul’da konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu mahalleler...

Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre, İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu mahalleler sırasıyla Sarıyer’in Rumelihisarı, Pınar ve İstinye Mahalleleri, Şişli Harbiye ve Sarıyer Yeniköy olarak öne çıkıyor. Sarıyer Rumelihisarı’nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 378 TL, Pınar Mahallesi’nde ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 188 TL, İstinye’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 130 TL.

İSTANBUL 11.06.2021, 16:03
İşte İstanbul’da konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu mahalleler...

Endeksa’nın güncel verilerine göre, Sarıyer Rumelihisarı’nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 378 TL, ortalama satış fiyatı 4 milyon 737 bin 957 TL, ortalama metrekare kira 21,1 TL, ortalama kira 2 bin 23 TL olurken,  Pınar Mahallesi’nde ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 188 TL, ortalama satış fiyatı 5 milyon 271 bin 106 TL, ortalama metrekare kira 18,9 TL, ortalama kira 2 bin 210 TL..

İstinye’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 130 TL, ortalama satış fiyatı 6 milyon 456 bin 940 TL, ortalama metrekare kira 27 TL, ortalama kira 3 bin 134 TL.

Harbiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 948 TL, ortalama satış fiyatı 4 milyon 748 bin 484 TL, ortalama metrekare kira 29,3 TL, ortalama kira 3 bin 368 TL.

Yeniköy’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 528 TL, ortalama satış fiyatı 6 milyon 382 bin TL, ortalama metrekare kira 29,3 TL, ortalama kira 3 bin 368 TL.

İstanbul ili genelinde ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 644 TL, ortalama satış fiyatı 529 bin 416 TL, ortalama metrekare kira 18,4 TL, ortalama kira ise bin 769 TL.

Konut satış fiyatları en yüksek 50 mahalle

İlçe

Mahalle

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2)

 Ortalama Satış Fiyatı (TL)

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2)

Ortalama Kira (TL)

Sarıyer

Rumelihisarı

                       28.371

                  4.737.957

                               21,1

                      2.023

Sarıyer

Pınar

                       28.188

                  5.271.156

                               18,9

                      2.210

Sarıyer

İstinye

                       27.130

                  6.456.940

                               27,0

                      3.134

Şişli

Harbiye

                       25.948

                  4.748.484

                               29,3

                      3.368

Sarıyer

Yeniköy

                       25.528

                  6.382.000

                               26,7

                      2.647

Sarıyer

Çamlıtepe

                       25.393

                  4.316.810

                               21,2

                      2.792

Beşiktaş

Kuruçeşme

                       25.239

                  4.391.586

                               30,6

                      2.970

Beşiktaş

Bebek

                       25.071

                  4.011.360

                               36,9

                      3.909

Sarıyer

Poligon

                       24.835

                  6.308.090

                               23,7

                      3.176

Beşiktaş

Levazım

                       24.796

                  4.537.668

                               35,3

                      5.723

Sarıyer

Kireçburnu

                       22.645

                  5.208.350

                               25,2

                      2.750

Beşiktaş

Levent

                       22.412

                  4.661.696

                               35,1

                      4.073

Beşiktaş

Ulus

                       22.381

                  4.364.295

                               35,6

                      4.487

Beşiktaş

Etiler

                       22.333

                  3.930.608

                               33,0

                      3.991

Zeytinburnu

Kazlıçeşme

                       20.737

                  3.027.602

                               36,5

                      9.020

Sarıyer

Reşitpaşa

                       20.718

                  5.013.756

                               22,5

                      2.794

Sarıyer

Büyükdere

                       20.563

                  4.523.860

                               24,1

                      2.534

Beşiktaş

Ortaköy

                       20.524

                  3.058.076

                               28,9

                      2.834

Beşiktaş

Kültür

                       20.284

                  2.961.464

                               33,5

                      4.047

Beşiktaş

Akat

                       19.944

                  3.390.480

                               34,1

                      3.989

Sarıyer

Ayazağa

                       18.942

                  2.519.286

                               25,0

                      2.352

Bakırköy

Yeşilyurt

                       18.590

                  3.197.480

                               35,3

                      7.031

Sarıyer

Tarabya

                       18.310

                  3.735.240

                               24,7

                      2.842

Sarıyer

Emirgan

                       18.269

                  3.635.531

                               34,0

                      3.736

Kadıköy

Fenerbahçe

                       18.065

                  2.980.725

                               33,1

                      5.793

Beşiktaş

Balmumcu

                       17.997

                  2.987.502

                               33,5

                      3.586

Kadıköy

Caddebostan

                       17.948

                  2.763.992

                               36,0

                      5.757

Beykoz

Acarlar

                       17.769

                  8.671.272

                               38,1

                      8.954

Beşiktaş

Arnavutköy

                       17.691

                  2.848.251

                               34,5

                      3.625

Sarıyer

Ferahevler

                       17.626

                  3.401.818

                               24,9

                      2.688

Büyükçekmece

Karaağaç

                       17.366

                  6.147.564

                               29,7

                   11.004

Üsküdar

Beylerbeyi

                       17.040

                  2.828.640

                               20,4

                      2.226

Beşiktaş

Nisbetiye

                       16.537

                  2.464.013

                               35,1

                      4.595

Bakırköy

Ataköy 1. Kısım

                       16.164

                  3.798.540

                               28,0

                      4.753

Üsküdar

Kandilli

                       15.382

                  3.999.320

                               34,3

                      3.668

Eyüpsultan

Göktürk Merkez

                       14.712

                  3.118.944

                               30,8

                      3.601

Tuzla

Tepeören

                       13.716

                  3.950.208

                               15,2

                      3.621

Çekmeköy

Ömerli

                       13.407

                  3.740.553

                               27,8

                      9.069

Bakırköy

Şenlikköy

                       13.063

                  3.095.931

                               28,4

                      5.897

Sarıyer

Demirciköy

                       12.951

                  5.219.253

                               32,6

                   13.794

Bakırköy

Basınköy

                       12.722

                  3.002.392

                               30,0

                      7.417

Beykoz

Anadolu Hisarı

                       12.489

                  3.222.162

                               24,7

                      3.529

Sarıyer

Uskumruköy

                       11.996

                  3.430.856

                               31,2

                      9.110

Sarıyer

Zekeriyaköy

                       11.873

                  2.991.996

                               33,4

                      6.379

Büyükçekmece

Alkent 2000

                       11.303

                  3.526.536

                               22,6

                      3.676

Sarıyer

Kumköy

                       11.003

                  3.245.885

                               27,0

                      5.001

Sarıyer

Kumköy (kilyos)

                       11.003

                  3.245.885

                               27,0

                      5.001

Beykoz

Riva

                       10.238

                  3.235.208

                               15,0

                      4.947

Çekmeköy

Reşadiye

                          9.305

                  3.777.830

                               16,7

                      6.015

Büyükçekmece

Türkoba

                          7.257

                  3.236.622

                               18,6

                      7.363

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