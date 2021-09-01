İstanbul’un göbeğinde ekolojik tarım

Kadıköy’de sağlıklı ve temiz gıda üretimine teşvik ve erişim kolaylığı sağlamak için Kadıköy Bostanları projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında, pilot uygulama olarak Fenerbahçe ve Moda’da başlayacak bostanlardan ücretsiz yer edinmek için son başvuru tarihi 10 Eylül.

Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kadıköy Bostanları projesi, pilot uygulama olarak Fenerbahçe ve Moda’da başlayacak. Caferağa Mahallesi, Moda Sağlık Ocağı yanındaki Moda Bostanları’ndan veya Fenerbahçe Mahallesi, Fenerbahçe Parkı’nda bulunan Fenerbahçe Bostanları’ndan ücretsiz yer edinebilmek için Kadıköy Belediyesi web sayfasında yer alan başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Kadıköy ilçe sınırlarında ikamet eden 18 yaş üstü herkesin başvurusuna açık projede, her biri 4,5 metrekarelik 80 adet bostan, ilk başvuru yapan 80 kişiye tahsis edilecek. Bu kişiler 6 aylık süreç içerisinde ekim – dikim yaparak ürünlerini yetiştirecek ve hasadını yapacak. Atalık tohumlarla sağlıklı, organik gıda yetiştirmenin yanı sıra, topluluk olarak yardımlaşma ve paylaşma gibi değerlerin de öne çıkmasını sağlayan bostanlarda bahçe tasarımı, balkon ve arka bahçe tarımı, permakültür gibi eğitimler ve sürdürülebilir film ve belgesel gösterimleri de olacak.

Kadıköy’ün her mahallesine bir bostan

Kent kültürü içinde kırsal yaşantının mümkün olabileceği ve mahallelerin toprağa dokunarak sağlıklı gıdaya ulaşabileceğini gösteren proje, pilot uygulama olarak Fenerbahçe ve Moda’da hayata geçiyor. Belediye, bostan kültürünün yaygınlaşması için hayata geçirdiği Kadıköy Bostanları projesini, Kadıköy’ün bütün mahallelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ekim için tüm hazırlıklarını tamamladığı Fenerbahçe ve Moda bostanlarında yer edinmek için belediyenin web sayfasından 10 Eylül’e kadar başvuru yapmak gerekiyor. İlk 80 kişinin belirlenmesinin ardından, bostan sahipleri 18 Eylül itibariyle kendilerine tahsis edilen 4,5 metrekarelik alana ekim yapmaya başlayabilecek.