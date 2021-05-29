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İstanbul’un fethi Gaziosmanpaşa’da mehter marşlarıyla kutlandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi mehter takımı, İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünde Bağlarbaşı Caddesinde mehter marşları çalarak yürüyüş yaptı.

İSTANBUL 29.05.2021, 15:55
İstanbul’un fethi Gaziosmanpaşa’da mehter marşlarıyla kutlandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi mehter takımı, İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünde Bağlarbaşı Caddesinde mehter marşları çalarak yürüyüş yaptı.

İstanbul’un Fethinin 568. yıl dönümü nedeniyle Gaziosmanpaşa Belediyesi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bir taraftan Gaziosmanpaşa Belediyesi Mehter Takımı sokaklarda mehter marşları çalarken diğer yandan gençlik merkezi öğrencileri ile Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrini ziyaret edilip dualar edildi. Gaziosmanpaşalılar tarafından coşkuyla kutlanan ve yoğun ilgi gören mehter takımına vatandaşların bir kısmı camdan eşlik ederken bir kısmı da telefonlarına sarılarak bu anları kayda aldı.
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