İstanbul’un doğu yakasında ‘Tuzla Kent Festivali’ başlıyor

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi işbirliğinde 4 gün sürecek Alışveriş Festivali başlıyor. 500’den fazla standın yer alacağı festivalde geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere mezat, yarışmalar, eğlence ve çeşitli aktiviteleri düzenlenecek.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi iş birliğinde özel bir festival kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında Viaport Marina Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi’nde yapılacak alışveriş festivalinde 500’den fazla stant yer alacak. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın gereksinim duyan ev hanımları için hayata geçirdiği ‘İyilik Atölyesi’nde üretilen el emeği göz nuru ürünler de yine festivalde yerini alacak. Dört gün sürecek festivale yaklaşık 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor.

Kutsi sevenleriyle alışveriş festivalinde buluşacak

İstanbul’un farklı noktalarından festivale katılacak olan ziyaretçileri özel sürprizler bekliyor. 26 Mayıs tarihinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek festivalde geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere mezat, yarışmalar, eğlence ve çeşitli aktiviteleri düzenlenecek. Festivalin üçüncü gününde ise Kutsi, sevilen şarkılarını seslendirecek.