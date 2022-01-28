İstanbul’da tulumlu kemençeli sucuk ekmekli Kar Şenliği

İstanbul’da son yılların en fazla karı yağarken yollarda adeta kar çilesi yaşandı fakat kar yağışını fırsata çevirip beyaz örtünün tadını çıkaranlar da oldu. İstanbul Çekmeköy’de tulum ve kemençe eşliğinde horonlar çekildi, ızgaralarda sucuklar pişirildi, ekmek arasında ikramlar yapıldı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından Doğa Park ve Cemal Güngör Parkı’nda düzenlen etkinlikte sömestr tatilindeki çocuklar ile aileleri kar şenliğinde doyasıya eğlendiler.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sucuk ekmek ikramının ardından, kemençe ve tuluma eşlik eden vatandaşlarla birlikte horon oynadı. Halaylı, horonlu ve sucuk ekmekli kar şenliği herkes tarafından büyük beğeni toplarken, kameralara da keyifli görüntüler yansıdı.

Şenlik alanında yakılan ateşlerle ısınan vatandaşlar saatler boyunca doyasıya eğlendiler. Alanda bulunan vatandaşlara sucuk ekmek ikram eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz çocuklarla kartopu oynadı.

Şenliğe katılarak vatandaşlarla birlikte eğlenen ve kartopu oynayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Biz yarı yıl tatilimizde çocuklarımızı böyle eğlendirecek bir vesile bulalım istedik. Hem kar topu oynayalım istedik, bir yandan burada ikramlarımız var gelen vatandaşlarımıza. Görüyorsunuz hakikaten herkes çok mutlu. Son birkaç gün biliyorsunuz İstanbul’da bayağı ciddi bir sıkıntı çekildi. Elhamdülillah biz bu konuda Çekmeköy’de en ufak bir sıkıntımız olmadı. Bütün sokaklarımız açık ama, İstanbul’da bu sıkıntıdan sonra böyle bir güzelliği de onlarla beraber yaşayalım istedik” dedi.

Şenliğe ailesi ile birlikte katılan ve 30 yıldır Çekmeköy’de oturduğunu belirten Doğan Kurnaz, “Ben 30 yıldır burada Çekmeköy’deyim. Çocuklarımla beraber buraya geldim ortam gayet iyi. Okulların tatil olması ile çocuklarımıza moral oldu. Böyle bir etkinliğe ihtiyacımız vardı” dedi.