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İstanbul’da sis etkili oldu
İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU.
İSTANBUL 25.10.2020, 10:09 25.10.2020, 11:20
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Boğaz ve Anadolu Yakası’nda daha yoğun olan sis nedeniyle Çamlıca Camisi’nde güzel görüntüler oluştu.
İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bazı noktalarında yoğun olan sis kartpostallık görüntüler oluştururken, Boğaz ve Anadolu Yakası’nda daha yoğun olan sis nedeniyle Çamlıca Camii’nde de güzel görüntüler oluştu. İstanbul üzerinde bulunan siz havadan drone ile görüntülendi.
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|Öğle
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|Akşam
|18:17
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Göztepe
|6
|7
|8. Erzurumspor
|5
|7
|9. Sivasspor
|4
|7
|10. Başakşehir
|6
|7
|11. Gaziantep FK
|6
|7
|12. Hatayspor
|4
|7
|13. Konyaspor
|5
|6
|14. Kayserispor
|5
|6
|15. Çaykur Rizespor
|5
|5
|16. Trabzonspor
|5
|5
|17. Malatyaspor
|5
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|4
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. Samsunspor
|7
|14
|3. İstanbulspor
|6
|13
|4. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|5. Altınordu
|7
|13
|6. Adana Demirspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leeds United
|6
|10
|5. Crystal Palace
|6
|10
|6. Chelsea
|6
|9
|7. Leicester City
|5
|9
|8. Arsenal
|5
|9
|9. Wolverhampton
|5
|9
|10. Tottenham
|5
|8
|11. West Ham
|6
|8
|12. Man City
|5
|8
|13. Southampton
|5
|7
|14. Newcastle
|5
|7
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Real Sociedad
|6
|11
|4. Villarreal
|6
|11
|5. Osasuna
|6
|10
|6. Getafe
|5
|10
|7. Elche
|5
|10
|8. Cádiz
|6
|10
|9. Granada
|5
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Athletic Bilbao
|6
|6
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3