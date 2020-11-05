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İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN YAĞMUR ETKİLİ OLDU.

İSTANBUL 05.11.2020, 10:19
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İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zaman zaman zorlandığı görüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde İstanbul’da yağmur etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmurda ıslanmak istemeyen bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, yanlarında şemsiye olanlar ise yoluna devam ettiği görüldü.

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