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İstanbul’da okullarda yüz yüze eğitim için temizlik seferberliği
İSTANBUL'DA OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
İSTANBUL 17.09.2020, 11:09
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İlkokul 1. sınıflar ile okul öncesi eğitim alan öğrenciler önümüzdeki haftadan itibaren 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze eğitime başlıyor.
Pendik Belediyesi de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı bir ortam oluşturmak ve salgın hastalıklarla mücadele etmek amacıyla okulları dezenfekte ediyor. Belediye ekipleri yalnızca sınıfların değil kütüphane, laboratuvar, tuvalet, öğretmenler odası, depo dahil okulların tüm bölümlerinde çalışıyor. Bu hafta sonuna kadar sürecek dezenfektasyon çalışması Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 160 okulda gerçekleşecek.
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