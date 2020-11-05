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İstanbul’da korsan kitap operasyonu
İSTANBUL’UN SARIYER İLÇESİNDE BİR KİTABEVİNDE YAPILAN ARAMALARDA, KORSAN BASILDIĞI BELİRLENEN 845 SATIŞA HAZIR BANDROLSÜZ İNGİLİZCE KİTAP VE 175 CD ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA BAĞLANTILI 1 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI.
İSTANBUL 05.11.2020, 14:21
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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir kitabevinde yapılan aramalarda, korsan basıldığı belirlenen 845 satışa hazır bandrolsüz İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişiye işlem yapıldı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sarıyer’de korsan kitap sattıkları tespit edilen bir kitabevine yönelik operasyon düzenledi. İş yerlerinin gizli bölmelerinde, korsan basıldığı belirlenen satışa hazır 845 İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi.
Korsan kitaplara el konulurken, 1 kişi hakkında 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
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