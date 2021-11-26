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İstanbul’da ilk sırada AK Partili belediye başkanı var

SONAR Araştırma şirketi İstanbul’da ilçe belediye başkanlarının başarı oranlarına yönelik yaptığı bir anket paylaştı. Yapılan ankette İstanbul’da AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ilk sırada yer alıyor.

İSTANBUL 26.11.2021, 16:24
İstanbul’da ilk sırada AK Partili belediye başkanı var

SONAR Araştırma şirketi İstanbul’da ilçe belediye başkanlarının başarı oranlarına yönelik yaptığı bir anket paylaştı. Yapılan ankette İstanbul’da AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ilk sırada yer alıyor.

Başarı oranı yüzde 67.1’le en yüksek olan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ı, 66,3 ile CHP’li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yüzde 65,6 ile AK Partili Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin takip ediyor.

Başarının sırrı halkla iç içe olmak

Ankette birinci sırada yer alan Çekmeköy ilçesinin kurucu belediye başkanı olan Ahmet Poyraz, 12 yıllık görev süresi boyunca ilçede gezmedik sokak bırakmadı. Başkan Poyraz, ilçenin alt yapı ve üst yapı yatırımlarını titizlikle tamamlarken sosyal projeleri ile de ön plana çıktı. Mesaisinin büyük bir bölümünü halkla iç içe geçiren Başkan Poyraz yaptığı çalışmalarla vatandaşlardan tam not alıyor. Başkan Poyraz ayrıca sık sık ilçe esnafını ziyaret ederek kendilerinin soru talep ve isteklerini dinleyerek çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunuyor. Başkan Poyraz Hoşgeldin Bebek projesi kapsamında, bebek sahibi olan Çekmeköylü vatandaşları ziyaret ediyor. İncepınar ailesini ziyarete bulunan ve o anları sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Poyraz, “Hoş Geldin Bebek projemiz kapsamında İncepınar ailesinin yeni ferdi Ebrar bebeği ziyaretteyiz. Rabbim sağlıklı hayırlı ömürler nasip etsin inşallah” ifadelerinde bulundu.

Ankete göre sıralamanın devamı şöyle; 4’üncü sırada yüzde 64,2 ile AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 5’inci sırada yüzde 63,5 ile AK Partili Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 6’ncı sırada yüzde 61,4 ile AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 7’nci sırada yüzde 60,6 ile AK Partili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 8’inci sırada yüzde 59,2 ile CHP’li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 9’uncu sırada yüzde 58 ile CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 10’uncu sırada yüzde 57 ile CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi.

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