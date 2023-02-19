İstanbul’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti

Pazar gününün güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen İstanbullular Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Vatandaşlar caddede yürümekte zorluk çekti.

İstanbullular pazar gününe sıcak ve güneşli bir havada uyandı. Bu durumu fırsat bilen değerlendirmek isteyen vatandaşlar öğle saatlerinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Binlerce kişinin geldiği İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar adete yürümekte zorluk çekti.

Öte yandan İstiklal Caddesi’nde bulunan nostaljik tramvay insan kalabalığından dolayı ilerlemekte zorlandı.

İstanbul’da yazdan kalma bir havanın olduğunu söyleyen kestane satıcısı Murat Akdağ, “Bu sene zaten dört dörtlük kış olmadı. Bugünde 20 derecenin üzerinde bir hava var. İnsanlar akın akın İstiklal Caddesi’ne geldi. Eski yazdan kalma bir potansiyel yaşıyor İstiklal Caddesi. İnsanlar bunu değerlendirmeye çalışıyor” dedi.