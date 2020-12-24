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İstanbul’da belediye ekiplerinin kış hazırlıkları başladı

Beylikdüzü Belediyesi karla mücadele ekipleri, zorlu kış şartları öncesi kar yağışının sıkıntılara yol açmaması amacıyla ilçenin yol ve kaldırımlarını araç ve yayalar için daha güvenli ve elverişli hale getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Baş, “270 personel ve 90 araçla ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İSTANBUL 24.12.2020, 15:28
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İstanbul’da belediye ekiplerinin kış hazırlıkları başladı

Beylikdüzü Belediyesi karla mücadele ekipleri, zorlu kış şartları öncesi kar yağışının sıkıntılara yol açmaması amacıyla ilçenin yol ve kaldırımlarını araç ve yayalar için daha güvenli ve elverişli hale getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Baş, “270 personel ve 90 araçla ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Beylikdüzü’nde kar yağışının sıkıntılara yol açmaması için Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde karla mücadele hazırlıkları tamamlandı. Karla mücadele ekipleri, bu kapsamda İlçenin yol ve kaldırımlarını araç ve yayalar için daha güvenli, elverişli ve uygun hale getirmek amacıyla her sene olduğu gibi bu yıl da hız kesmeden hazırlıklarını tamamladı. Bağlantı yolları ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer önem arz eden yolların açık kalması için hazır olan Fen İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda greyder, damperli kamyon, kar küreme araçları ile binek araçlardan oluşan 90 araç ve 270 personel ile 7/24 hizmet verecek. İhtiyaç halinde siteler ve vatandaşların talebini karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında iş araçları tarafından yollara serpilmek üzere 3 bin ton tuz; site ve evlere ücretsiz dağıtılmak üzere 25’şer kiloluk paketler halinde 4 bin adet çuvallanmış tuz ve 3 bin 750 kilogram solüsyon bulunuyor.

“Karla mücadeleye hazırız”

Karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını açıklayan Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Baş, “Belediye olarak her sene yapmış olduğumuz çalışmalara bu sene de başladık. Araçlarımız ve personelimiz hazır. İlgili müdürlüklerden personel ve yetkili sorumlu kişiler anlamında kar yağışında 270 personel ile burada olacağız. Yaklaşık 90 araçla ilçe genelinde görev başında olacağız. 10 mahalle içerisinde hangi aracın nerede duracağı, ne şekilde çalışacağı ile ilgili plan ve program yapıldı. Tuz depomuzu da Fen İşleri Müdürlüğü ek hizmet binamıza taşıdık. Elimizde yaklaşık 3 bin ton tuz var. İhtiyaç halinde siteler, dükkânlar, fırınlar ve sağlık kuruluşlarına verilmek üzere 4 bin ton paketlenmiş tuz çuvalları da mevcut. Beylikdüzü Belediyesi olarak karla mücadeleye hazırız. Çok ağır kar yağışında olası kötü senaryolarda Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca pandemi sürecinde filyasyon ekiplerinin çalışmalarına destek amacıyla Beylikdüzü Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülmek üzere plan ve programlarımız hazır. Müdürlük olarak gerekli tüm çalışmaları tamamladık” şeklinde konuştu.
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