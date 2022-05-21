İstanbul’a İspanyol objektifi
Kadıköy Belediyesi, İspanya Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü İspanyol sanatçı Diana Pérez-Tabernero’nun Türkiye’deki ilk sergisi Barış Manço Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.
Kadıköy Belediyesi, İspanya Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü İspanyol sanatçı Diana Pérez-Tabernero’nun Türkiye’deki ilk sergisi Barış Manço Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.
İspanyol sanatçı Diana Pérez-Tabernero’nun fotoğraflarından oluşan ve başrolde yağmurun yer aldığı bir sergi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 23 Mayıs’ta başlıyor.
Tabernero, sanatseverleri bilindik rengarenk, güneşli görüntülerden uzakta, başrolünde yağmurun yer aldığı bir İstanbul’a doğru yaklaştırıyor.
Sergi farklı ışık, ayrıntı, gölge ve efektlerin oyunculuğunda, şehirle olan bağı çoklu boyutlara taşıyarak İstanbul’u yeniden keşfedilmesine izin veriyor.
23 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da açılacak sergi, 5 Haziran’a kadar Barış Manço Kültür Merkezi’nde (Caferağa Kadıköy) saat 09.00-21.00 arasında ziyaret edilebilir.