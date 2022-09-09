İstanbul’a her ay bir metro

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak metro hattı Aralık ayında hizmete girecek. İstanbul’da her ay bir metro açılacak.

Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde Sancaktepe’de vatandaşlarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “20 yıl önce karayolunda, demiryolunda, hava yollarında son derece yetersiz bir altyapı vardı ve kısa vadede bunların hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyordu. Bizim çok büyük hedeflerimiz var. Bizim dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmemiz için önce güçlü bir altyapı, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli gelişme göstermemiz gerekiyor. O yüzden planlamalarımızı uzun soluklu planladık. 30 milyon olan yıllık hava yolu yolcu sayısı bugün 210 milyona çıktı. Hedefimiz 2053 yılına kadar bunu 400 milyon yolcu sayısına çıkarmaktır. O yüzden bütün Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken Türkiye havalimanlarında vatandaşımız konforlu yolculuklarına devam ediyor. Geçen yıl 225 milyar dolarlık ticari hacmimiz bugün 250 milyar dolar olacak. Bunu önümüzdeki yıllarda 500 milyar dolara kadar çıkartacağız. Bunları yaparken biz sadece işlerimizle ve işlerimizin güçlüğüyle uğraşmadık karşımızdaki maalesef muhalefet dediğimiz kişilerin yalanlarıyla iftiralarıyla uğraşmaya da devam ettik. Diğer yandan da milletimize hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmadık. Ülkemiz bu zihniyetle yeni tanışmıyor. 1970 yılında Boğaz köprüsü yapılırken aynı zihniyet Çengelköy’de her gün eylem yapıyorlardı. Boğaz köprüsü yapılırsa İstanbul Boğazı’nı kurutursunuz diye anlatıyorlardı ama bugüne geldiğimizde bakın bugün Boğaz köprüsünden tam 200 bin araç geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde aslında Türkiye belediyeciliğin ne olduğunu, hizmet işi olduğunu öğrendi. Bakın 1994 yılı öncesinde şurada yakınımızda Hekimbaşı çöplüğü vardı, orada bir çöp patlaması sonucu onlarca vatandaşımız maalesef rahmetli oldu ama bugüne geldiğimizde bakın dünyanın en büyük çöp yakma tesisi, yine Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki belediyelerin kurmuş olduğu bir tesisle elektrik üreten bir İstanbul’a dönüşmüştür” diye konuştu.

“Metro hattını bitirerek Aralık ayında hizmete sokacağız”

Karaismailoğlu, “Bugün 250 kilometre uzunluğunda işletilmekte olan bir ray hattı var. Belediyenin 100 kilometre yapmış olduğunu söylediği ama maalesef bizim incelemelerimizde 10 yılda bile bitiremeyecekleri bir metro yatırımı var. Şu anda 100 kilometre metro hattının da bütün ihaleleri yine geçmiş dönemdeki bizlerin yönetiminde olan AK Partili belediyeler zamanında inşaatları ve ihaleleri başlanmış olan hatlardı. Bu hatların da şimdiye kadar çoktan bitmesi gerekiyordu. Maalesef 2019 yerel seçimlerinden sonra hangi akla hizmettir, hangi mantıktır şehrin gerekli olan en büyük ve yerel yönetimin yapması gereken en önemli işlerden bir tanesi maalesef bitmiyor ve şu an üç buçuk yıl oldu neredeyse. Bunların pek çoğunun şimdiye kadar bitmesi gerekiyordu. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesi. Bu hastanemiz için bir metro planlanmıştı. Covid-19 salgın süreci başladı ve bu süreçte bu ulaşım aracının vatandaşlara hizmet etmesi gerekiyordu. Maalesef yolunu bile yapmayan bir yerel yönetimle karşı karşıya kaldığımız için ortada kaldı. Yerel yönetimin yapmakla sorumlu olduğu bir metro çalışmasından bile imtina ettiğini görünce bizler de bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları ile burayı devraldık. 2 yıl gibi rekor bir sürede bu metro hattını bitirerek aralık ayında hizmete sokacağız. Hadi inşaatı beceriksizliğinizden devam ettirmiyorsunuz ama hangi akıldır yapımı devam eden bir metro alanına hafriyat dökmek. Bu iş dünyada sadece CHP’li bir belediyeye nasip olacak iştir. Türkiye bunu da gördü maalesef. Bu plansızlar ne kadar masa etrafında toplanırsa toplansınlar sadece bir sonraki masayı nerede toplayacağına karar veriyorlar. O masadan da bir şey çıkmaz. Sabiha Gökçen Havalimanı yerine Tuz Gölü’nde alabalık tesisi kurulur deniliyordu, yani bu arkadaşlardaki vizyonu görüyorsunuz. Vatandaşımız, milletimiz bu vizyonsuzlara fırsat vermez. İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız. İstanbul Havalimanı’yla Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe’ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık” dedi.

Programa, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

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