Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA BAYRAM MESAJI YAYINLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayınladığı mesajla İstanbulluların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA BAYRAM MESAJI YAYINLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayınladığı mesajla İstanbulluların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:37
2010 Okunma
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA BAYRAM MESAJI YAYINLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayınladığı mesajla İstanbulluların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kutlama mesajında Vali Yerlikaya, pandemi nedeniyle hiç alışık olmadığımız bir Ramazan geçirdiğimizi hatırlatarak, “Biz Türkiye'yiz Birbirimize Yeteriz” diyerek bütün zorlukların üzerinden gelmeyi başaran bir millet olduğumuzu vurguladı.

Vali Yerlikaya, “Aziz İstanbullular, değerli kardeşlerim, bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, Nice bayramlara sağlık ve afiyetle hep birlikte kavuşmayı, Rabbimden niyaz ediyorum. 1 ay boyunca Ramazan'ın manevi ikliminde nefeslendik. Hürmet ve vefanın; birlik, dirlik ve kardeşliğin en güzel örneklerine tanıklık ettik. Hamdolsun birbirimizi kolladık, birbirimizi gözettik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, ‘Biz Türkiye'yiz, Birbirimize Yeteriz' dedik, birbirimize yettik. Dudaklarımızı, yeme-içmeye mühürlediğimiz gibi, kem söze de kilitledik. Birbirimizi incitmemeye büyük özen gösterdik. Bu Ramazan'ı; salgın nedeniyle hiç alışık olmadığımız bir şekilde idrak ettik, ihya etmeye gayret ettik. Konu-komşu, eş-dost, maaile, hep birlikte oturduğumuz iftar sofralarından, camilerimizde omuz omuza saf tutmaktan, maalesef mahrum kaldık. Evde kalarak, ayrıca çetin bir sınavdan geçtik. Gösterdiğiniz sabır ve anlayışa şükranlarımı sunuyor, bu zor günlerin bir an önce geçmesini diliyorum. Değerli kardeşlerim; şükürler olsun, hayat yavaş yavaş normalleşiyor.

Bu süreçte de tedbiri elden bırakmıyor; kurallara tam riayet etmeye devam ediyoruz. Mahzun olmayın. Her şey düzelecek, her şey yoluna girecek. İstanbul'umuza kavuşacak, Sultanahmet'te, Eyüpsultan'da, Yedi tepeli şehrimizin meydanlarında yine buluşacağız.

Daha nice bayramları, bayram gibi yaşayacağız. Şüphe yok, hayat eve sığar. Sevginin mekânı yok. Dua uzakları yakın eder, bütün mesafeleri siler geçer. Dualarda buluşalım, birbirimize dua edelim. Sizin, ailenizin ve tüm sevdiklerinizin bayramını tebrik ediyorum. Mübarek bayram; Ülkemize, İstanbul'umuza, milletimize, gönül coğrafyamıza, Âlem-i İslam'a ve tüm insanlığa, sağlık, huzur ve esenlikler getirsin. Bayramımız mübarek olsun. Baki selam ve muhabbetle” İfadelerine yer verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a sessizlik hakim
Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a sessizlik hakim
Depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi'nde yerinde dönüşüm devam ediyor
Depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi'nde yerinde dönüşüm devam ediyor
İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi
İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi
Evde korona günlerinin filmini yaptılar, ödülleri aldılar
Evde korona günlerinin filmini yaptılar, ödülleri aldılar
Kız Kulesi kırmızı beyaz renge büründü
Kız Kulesi kırmızı beyaz renge büründü
BEYLİKDÜZÜ’NDE KOVİD19’LA MÜCADELEDE MEKANSAL VERİ DEVREDE
BEYLİKDÜZÜ’NDE KOVİD19’LA MÜCADELEDE MEKANSAL VERİ DEVREDE
İmamoğlu duyurdu: Haliç’in çamuru kurutulacak, 3. Ahmet Çeşmesi’nden su akacak!
İmamoğlu duyurdu: Haliç’in çamuru kurutulacak, 3. Ahmet Çeşmesi’nden su akacak!
Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı
Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı
İstanbul kongre şehirleri içinde 44'üncü sıraya yükseldi
İstanbul kongre şehirleri içinde 44'üncü sıraya yükseldi
Yeni Çamlıca kulesinde yangın paniği
Yeni Çamlıca kulesinde yangın paniği
BOĞAZDAN GEÇİŞE VİRÜS TARAMASI
BOĞAZDAN GEÇİŞE VİRÜS TARAMASI
DATÜB, Azerbaycan’da 541 aileye yardım etti
DATÜB, Azerbaycan’da 541 aileye yardım etti
Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Eyüpsultanlı fırıncılar denetimlerden tam not aldı
Eyüpsultanlı fırıncılar denetimlerden tam not aldı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor
15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor
Otizmli Taha 14 gündür kayıp
Otizmli Taha 14 gündür kayıp
Silivri’de deniz kızıla büründü
Silivri’de deniz kızıla büründü
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri fırın denetimlerini artırdı
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri fırın denetimlerini artırdı
Çocuklar ‘Sultan Dedem’ ile masal keyfi yaşıyor
Çocuklar ‘Sultan Dedem’ ile masal keyfi yaşıyor
Tuzla Belediyesi, Ramazan etkinliklerini sosyal medyaya taşıyor
Tuzla Belediyesi, Ramazan etkinliklerini sosyal medyaya taşıyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim