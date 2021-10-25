banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin

İstanbul Müftülüğü'ne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş göreve başladı

İstanbul Müftülüğü'ne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katıldığı törenle görevine başladı.

İSTANBUL 25.10.2021, 15:25 25.10.2021, 15:39
İstanbul Müftülüğü'ne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş göreve başladı
© Anadolu Ajansı

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş'un atanması dolayısıyla İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet Binası'nda program düzenlendi.

Programda konuşan Erbaş, hayırlı bir merasimde olduklarını belirtti.

Birçok hocanın bu büyük müessesede şimdiye kadar ulvi görevi üstlenip yerine getirdiğine dikkati çeken Erbaş, "Bugün 81 il müftümüz, 250 kadar il müftü yardımcımız, 922 ilçe müftümüz ve diğer görevlilerimizle bu görevi yürütmeye çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yurt içinde ve yurt dışında vazifeyi en güzel bir şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Arpaguş'un tecrübesinin görevine yansıyacağını kaydeden Erbaş, "İnşallah İstanbul Müftülüğümüzü, 39 ilçe müftümüzle ve 10 civarında il müftü yardımcımızla değerli müftümüz Prof. Dr. Safi Arpaguş kardeşimiz, bu görevi en güzel bir şekilde yürütecektir." değerlendirmesini yaptı.

Müftülük görevini teslim eden Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Arpaguş'a başarılar dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Erbaş'a ve İstanbul Müftülüğü personeline teşekkür etti.

Prof. Dr. Arpaguş ise programa katılanlara teşekkür ederek, "İstanbul Müftülüğünün değerli olduğu kadar ağır sorumlulukları da olduğu bilinciyle Cenab-ı Hak'tan yardım niyaz ediyor, siz değerli dostlarımızdan dua istirham ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Din hizmetinin insan hayatının hemen her safhasında ihtiyaç duyduğu bir husus olduğuna değinen Arpaguş, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu kutsal görevi ifa etmek insanımıza ve yeni nesillerimize gelenekten geleceğe köprü olabilmek, onları İslam'ın hayat düsturları, Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyyenin manevi atmosferinde irşat edebilmek öncelikli hedefimiz olacaktır. Cumhuriyet tarihimizin 13. İstanbul Müftüsü olarak bendenizi bu göreve layık gören başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamıza şükranlarımı arz ediyorum."

Eski İl Müftüsü Selahattin Kaya'nın da dua ettiği programa, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, çok sayıda din görevlisi ve akademisyen katıldı.

Program, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Arpaguş'a cübbe giydirmesinin ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2