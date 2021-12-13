İstanbul İl Birinciliği Satranç Turnuvası Kartal’da yapıldı

Kartal Belediyesi Spor Müdürlüğü’ne bağlı Satranç Akademisi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 2021 Küçükler İstanbul Satranç İl Birinciliği Turnuvası Kartal Belediyesi hizmet binasında düzenlendi. 245 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada hamleler yarıştı.

Ailelerin ve çocuk sporcuların büyük ilgi gösterdiği 9 - 12 yaş arası toplam 8 kategoride karşılaşmaların düzenlediği turnuvanın açılışını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ve Kartal Belediye Meclisi Üyesi ve Kartal Belediye Spor Başkanı Umut Daştan yaptı.

Satrançta hamleler yarıştı

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ailelere çocuklarını, akıl ve zeka oyunu olan satranca yönlendirdikleri için teşekkür ederek, kutladı. Başkan Yardımcısı Türkmen, Meclis üyesi Umut Daştan ile birlikte turnuvanın açılış hamlesini gerçekleştirdi.

Toplam 245 çocuğun yer aldığı turnuva 2 gün boyunca devam etti. Heyecanlı maçlara sahne olan turnuva boyunca Kartal Belediye binasında aileler ağırlandı. Çay ve kahve ikramının yapıldığı turnuvada 9 ila 12 yaş arası çocuklar kızlar ve genel olarak gruplara ayrıldı ve toplam 8 farklı kategoride maçlar düzenlendi.

Kazananlara ödülleri takdim edildi

Turnuvanın sonunda her yaş grubunda genel ve kızlar kategorilerinde ilk 10’a girenler madalya ile ilk 3’e girenler ise madalya ve kupayla ödüllendirildi. Turnuvada dereye girenlerin ödüllerini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediye Meclisi Üyesi ve Kartal Belediye Spor Başkanı Umut Daştan, Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş ile satranç federasyonu yetkilileri verdi.

245 oyuncunun satranç tahtası üzerinde hünerlerini sergiledikleri turnuvada derece giren isimler ve kategorileri şöyle:

"9 yaş genel kategorisi: 1. Muhammed Ali Akkuş 2. Muhammed Ensar Emral 3. Yavuz Karakaya

9 yaş kızlar kategorisi: 1.Defne Ela Yaman 2. Ayşe Cansın Madan 3. Buğlem Gedikoğlu

10 yaş genel kategorisi: 1. Mehmet Fatih Keçeci Furkan 2. Rüzgar Atıcı 3. Hakan Emir Gül

10 yaş kızlar kategorisi: 1. İdil Sayanoğlu 2. Nilay Ulusu 3. Shioho Yula Özduru

11 yaş genel kategorisi: 1. Güneş Güçer 2.Eren Hazer 3. Poyraz Taş

11 yaş kızlar kategorisi: 1. Aylin Kurtul 2. Ayşe Naz Koç 3. Asya Aslan

12 yaş genel kategorisi: 1. Ömer Faruk Aslan 2. Aras Açıkkol 3. Yağız Arda Ayyıldız

12 yaş kızlar kategorisi: 1. Ela Cebecioğlu 2. Ceylin Üryan 3. Gizem Defne Mete".