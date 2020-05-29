İSTANBUL HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER, BİLİNMEYENLER

-İstanbul, Dünya'nın iki kıtasında, Avrupa ve Asya'da bulunan ve kıtaları birleştiren tek kenttir.



-13.9 milyonluk bir nüfusa sahip olan İstanbul, Avrupa'nın en büyük kentsel topluluklarından biridir. Ve nüfus itibariyle şehir sınırları içerisinde Dünya'nın 2. en büyük kentidir.



-İstanbul, Türkiye'nin en fazla camiiye sahip olan şehridir. Tarihi Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii dahil olmak üzere 3.113 camiye sahiptir.



-Binlerce yıllık tarihinde Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere üç büyük imparatorluğun başkenti olmuştur. Ancak Türkiye'nin modern başkenti Ankara'dır.



-İstanbul, Dünya'nın en hızlı büyüyen turizm merkezidir. MasterCard Worldwide Index'in Dünya turizminde yaptığı bir araştırmaya göre İstanbul 2011 yılında ziyaretçi sayısı bakımından New York ve Amsterdam'ı geçmiştir.2012 yılında 9.5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmiş. Ve 2013 yılında İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 10.474.867 ziyaretçi tarafından ziyaret edilmiştir.



-İstanbul'un ünlü tarihi mekanlarının çoğunun bulunduğu yer Sultanahmet'tir.



-537'de Ortodoks Hıristiyan bir katedral olarak inşa edilen Ayasofya, 1453'ten sonra Osmanlı yönetiminde bir camiye dönüştürülmüştür. 1935'te modern Türkiye'nin kuruluşundan sonra bir müze haline gelmiş. 1520'de Sevilla Katedrali'nin tamamlanmasından önce Aya Sofya yaklaşık 900 yıl boyunca Dünya'nın en büyük kilisesi olmuştur. Yılda 3 milyondan fazla turist Aya Sofya'yı ziyaret etmektedir.



-Türkiye'nin en eski spor kulübü İstanbul'da olup, Beşiktaş J.K. 1903 yılında Türkiye'nin ilk resmi spor kulübüdür.



-İstanbul, Brookings Enstitüsü tarafından yayımlanan bir rapora göre en hızlı büyüyen metropol ekonomileri arasında 7. sırada yer aldı.



-573 metre uzunluğundaki Dünya'nın 3. en eski metro İstanbul'da. 1875 yılında Londra'daki ve New York'taki sırasıyla 1863 ve 1868 yıllarında inşa edilmiştir.



-1461'den beri faaliyet gösteren Kapalıçarşı, 60 cadde ve 5,000 dükkân ile dünyanın en eski ve en büyük kapalı pazarlarından biridir. Günlük 250.000 ve 400.000 ziyaretçi burayı gezmektedir.



-İstanbul, ülkenin ekonomik, kültürel ve tarihi kalbini oluşturmaktadır. Ticari ve tarihi merkezi Avrupa'da, nüfusunun üçte biri Asya'da yaşıyor.



-1987 yılında İstanbul'da açılan Galleria Ataköy, çağdaş alışveriş merkezleri çağını Türkiye'de başlatmıştır.



-İstanbul, tarihi deniz ürünleri restoranlarıyla ünlüdür. Marmara Denizi'ndeki sadece Kumkapı semtinde 50 balık lokantası bulunuyor. Kentin restoranlarının çoğu Boğaz kıyılarında yer alıyor.



-1930'dan sonra İstanbul ismini yaygınlaştırmak için Constantinople'e gönderilen postalar teslim edilmemiştir.



-İstanbul'a bağlı olan prens adalarının sayıları 9 olup,araba bulunmayan adalardır.Şehir hayatından uzaklaşmak için birebirdir.



-İstanbul;Paris, New York, Roma ve Londra'nın önünde milyonlarca tatilcinin oy verdiği 2014 Travellers Choice ödülünün Dünya'daki en çok oy alan şehridir.



-İstanbul'da 237 hamam var. Ancak bunların sadece 60'ı halen kullanılmaktadır. İstanbul'un en eski ve en büyük hamamı, 15. yüzyılın ikinci yarısından kalma Tahtakale Hamamı'dır.



-İstanbul her biri imparatorluk camileri ile bezenmiş yedi tepe ile karakterize edilebilir.



-Agatha Christie'nin ünlü romanı "Orient Express'te Cinayet" İstanbul'da Pera Palas Otel'de yazılmıştır. Orient Express treni, Paris ve Konstantinopol (İstanbul) arasında 1883-1977 yılları arasında yolculuk ediyor.



-İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehir etrafında 1400 kamu tuvaletine sahipken, Avrupa'nın geri kalanında bu yoktu.



-Haliç, İstanbul'un Avrupa yakasını farklı ilçelere ayırır.



-Nargile,İstanbul sosyal hayatının önemli bir parçası olup,yerel halkla popülerliğini sürdürmektedir.



-Savaş esirlerini tutmak için 1348 yılında inşa edilen Galata Kulesi, bugün şehrin 360 derecelik bir görüş alanıyla görülmesini sağlıyor.



-İstanbul'un gece hayatı mekanlarının çoğu Beyoğlu, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndan oluşan Galata semtinde görülür.



-İstanbul, geçmişte Bizans, Konstantinopolis, Stamboul ve Çarigrad'ın da aralarında bulunduğu birkaç farklı isme sahipti.



-İstanbul'a gelen ziyaretçilerin çoğu Almanya, Rusya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İtalya ve İran'dandır.



-Mahmutpaşa Çarşısı, İstanbul'un 1660 yılından bu yana en büyük baharat pazarıdır.



-İstanbul, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçildi, ancak Olimpiyatlara ev sahipliği yapmadı.