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İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati değişti
İstanbul'daki AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.
İSTANBUL 16.04.2021, 11:43
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İstanbul'da AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının çalışma saatleri corona virüs nedeniyle yeniden düzenlendi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmelerinin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Avdagiç, corona virüs önlemleri kapsamında AVM'ler, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17.30'da kapanacağını duyurdu.
İTO Başkanı Avdagiç "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" dedi.
(ntv.comtr)