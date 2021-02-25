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İstanbul'da ağaçlar bu yüzden kesiliyor: Teke böceği tehditi!

Teke böceği istilası nedeniyle park ve bahçelerdeki pek çok ağaç tehlike altında. İstanbul'da akçaağaç, çınar gibi birçok ağaç türü bu ağaçları yurt edinerek hızla üreyen böcek türü nedeniyle tehlike altına girdi. Artan teke böceği nüfusu diğer ağaçlara da yayılmasını engellemek amacıyla böceğin ele geçirdiği ağaçların kesilmesini gerektiriyor.

İSTANBUL 25.02.2021, 13:11 25.02.2021, 13:22
2005
İstanbul'da ağaçlar bu yüzden kesiliyor: Teke böceği tehditi!

İstanbul'da ağaçlar Teke Böceği nedeniyle tehlikeye düştü. Böceğin erken fark edilmemesi durumunda ağaca ciddi zararlar verdiği belirtildi. 

İstanbul'da akçaağaç, çınar gibi birçok ağaç türü istilacı bir tür olan teke böceği nedeniyle tehlike altında. Eğer erken tespit edilmezse ağaçların kesilmesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri teke böceği ile mücadele kapsamında 2 ay içerisinde 180 adet ağacı kesmek zorunda kaldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde yaklaşık 800’e yakın ağaçta larvaların olduğu öğrenildi.


Teke böceğinin zarar verdiği ağaçlar kuruma ve yok olma durumuyla karşı karşıya. Uzmanların ithal edilen bitkiler üzerinden ülkemize giriş yaptığını düşündüğü Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği İstanbul’da bulunan özellikle Akçaağaç ve Çınar ağacı gibi türlere ciddi zararlar veriyor.
Teke böcekleri yumurtalarını ağaçların kabuklarının altına yerleştiriyor. Yaklaşık 7 ayın ardından o yumurtalar çatlıyor ve larvaya dönüşüyor. En büyük zararı larva döneminde veren Teke böceği beslenmek için ağacın içerisindeki dokuyu yiyor. Ağaçların içerisinde oluşan bu boşluklar ağacın beslenmesine engel oluyor ve ağaçların devrilmesine yol açıyor.

İlk olarak 2014 yılında İstanbul’da görülen bu türle mücadele devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri teke böceği ile mücadele kapsamında 2 ay içerisinde 180 adet ağacı kesmek zorunda kaldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde yaklaşık 800’e yakın ağaçta larvaların olduğu öğrenildi.

TEKE BÖCEĞİNİN İSTİLA ETTİĞİ AĞAÇ: GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği hakkında açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, “Bu böceğin Türkiye’de tek bir türü bulunuyor. Bu böceğin anavatanı Asya’nın doğusu, Çin, Kore ve Japonya’da görüldüğü tespit edilmiş. Bu tür, ithal edilen bitkiler aracılığıyla ülkemize geldi. "
"Gümrüklerimizde sıkı denetim yapılmasına rağmen böceklerin farklı evreleri bulunuyor. Yumurta dönemi, larva dönemi, ergin dönemi ve pupa dönemi. Yumurta veya larva döneminde bitkinin içerisinde olduğundan ne kadar dikkat edilse de gözden kaçabiliyor. Türkiye’nin doğasına özgü bir tür değil. İstilacı tür olarak nitelendiriyoruz. İstilacı türlerin bazı özellikleri var. Bulundukları doğal ortamın dışına gittikleri yerlerde yırtıcıları yok. Doğal düşmanları olmadığı için de çok rahat gelişebiliyor.” dedi.

Teke böceğinin yaşam döngüsünü anlatan Hızal, “Ergin dönemini biz mayıs sonundan itibaren bu sene havalar biraz sıcak gitti belki biraz daha erken olabilir. Mayısın son haftasından itibaren görmeye başlarız. Ağustos’un ilk haftasına kadar bunları görme şansımız olabiliyor. Bu böceğin bulunduğu ağacı kurtarmak için hangi dönemde olduğunu bilmemiz gerekiyor."


Hızal, "Ergin döneminde görüldüyse ilaçlama ile ağaç kurtarılabilir. Ancak larva dönemindeyse ağacı kesmekten başka çare yok. Primer zararlı bir böcek yani sağlıklı ağaçlara giden bir böcek. Yani o ağaca müdahale etmezseniz hemen iki ağaç ötesindeki sağlıklı ağaçları yok edebilir.” diye konuştu.

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