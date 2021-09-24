İş dünyası ‘Ekonomi Buluşmaları’nda bir araya geldi

Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları, Ekonomi Buluşmaları’nda bir araya geldi.

Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen programda bir araya geldi. Zeytinburnu Novotel’de gerçekleşen toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta ve çok sayıda Zeytinburnulu iş adamı katıldı. Ekonomik gelişmeler konusunda detaylı bir sunum yapan Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, iş adamlarının sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Türkiye’nin birçok şehir ve ilçesinde bu toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Yardımcısı Nebati, “Zeytinburnu’ndaki iş dünyasının mevcut durumunu ve gelişimini bugün burada hep birlikte ele aldık. Bakanlık olarak iş dünyamızdan gelen taleplerin çözümü için gerekli çalışmaları yapacağız. İstişare toplantımıza katılan tüm Zeytinburnulu iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.