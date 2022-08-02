İş Adamı Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katıldığını açıkladı

İş adamı Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katıldığını açıklayarak, “Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Onuncu köy olur, on birinci köy olur. Vatan Partisi benim ilk köyüm. Ben de ilk köyüme döndüm” dedi.

İş adamı Ethem Sancak ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partinin Beyoğlu’nda bulunan İstanbul İl Merkezi’nde düzenledikleri basın toplantısında konuştu. Düzenlenen basın toplantısında Ethem Sancak’ın partiye katıldığını ilan eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Hepiniz Ethem Sancak’ı çok yakından tanıyorsunuz. Onu dünya tanıyor, Türkiye’nin ötesinde. En önemli özelliği bir siyaset adamı aynı zamanda iş insanı. Türkiye’nin iş hayatında, sanayisinde, ticaretinde çok büyük başarıları olan ama aynı zamanda da devrimci siyasetin içinde olmuş ve bizim partimizde de çok önemli hizmetler yapmış bir arkadaşımız. Diyarbakır İl Başkanlığımızı yaptı. PKK’nın kurşunlarına orada hedef oldu, başkanlık kurulu üyeliğimiz yaptı. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyeliğimizi de yaptı. Hepimizin tanıdığı bir şahsiyet. Şimdi sayın Ethem Sancak zor bir dönemde, çetin bir döneme Türkiye girerken o zorlukları en ön cephede göğüslemek için Türkiye’nin bu zorluklardan çıkabilmesi ve üreten bir Türkiye yoluna girmesinde Vatan Partisi’nin öncü kadrolarında yer almak için geliyor. Ethem Sancak Atatürk devriminin tamamlanması mücadelesinde öncü görevlerde, hükümet görevlerinde olacak. Herkes onu örnek almalı. Çiftçi önderlerimize, işçi önderlerimize, halk önderlerimize, siyasi parti liderlerine, hepsine sesleniyorum; Ethem Sancak’ı örnek alın ve hepinizi Vatan Partisi’ne davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İş adamı Ethem Sancak ise yaptığı açıklamada, “Siyasette elli yıllık bir geçmişim var. Hep gördüğüm doğruların safında yer aldım. Hiçbir zaman bağnaz mürit olmadım. Hep fikirlerimi söyledim. Beni AK Parti döneminin zengini, ikbal peşinde koşan adamı olarak lanse edenler var. Onlara bir çift lafım var. Ben AK Parti’ye katılmadan önce de zengin ve ünlü bir adamdım. AK Parti’ye katıldıktan sonra yoksullaştım. Öyle bazılarının iddia ettiği gibi parayı götürdü, gitti bunların hepsi yalan ve dezenformasyon. Üzgün müyüm? Hayır. Ben Ak Partideyken de ülkem için yaptım her şeyi. Türkiye’nin güvenlik sistemi ile ilgili bir konferansa davet edilmiştim. Gittim ve bir buçuk saatlik bir konferans verdim. NATO’nun tarihini anlattım ben o konferansta. Bir buçuk saatlik CD bende. Fakat oraya sızmış bir çakma medyacı cımbızladı benim sözümü. Ethem Sancak Ak Parti’yi Amerika kurdu dedi diye yayınladılar. Böyle düşünsem de söylemeyecek kadar tecrübeli bir siyasetçiyim. Amerika’nın kurduğu hiçbir parti bizim ülkede iktidar olamaz. Bizim halka kendini kabul ettiremez. Sonra bir sabah uyandım ve yine bir medya kuruluşunda benim İl tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğimi duydum. Beni ihraç etmenize gerek yok, ben istifa ediyorum benden rahatsızsanız dedim. İstifamı verdim” dedi.

“2023 seçimi bir milli mücadele seçimidir”

Konuşmasının devamında Vatan Partisi’ne katılımını ilan eden ve 2023 seçimini işaret eden Sancak, “Bünyesinde devam edeceğim tek seçenek tilkinin kürkçü dükkanına dönmesiydi. Başkanım da bana teklif edince benim için büyük onurdur dedim ve katılmaya karar verdim. Çünkü 2023 seçimleri bir milli mücadele seçimidir. Son elli yılın en önemli seçimidir. Bu seçimde Biden Çetesi’nin kazanmaması lazım. Kazanırsa Suriye’ye, Irak’a , Libya’ya döneriz. Amerika’nın niyeti bu. Büyük Orta Doğu planının, renkli devrimlerin amacı buydu. Bunu engelleyecek bir milli bariyer inşa etmek lazım. Bu bariyeri inşa edecek en sağlıklı programa ve siyasi stratejilere bugün Vatan Partisi sahiptir” şeklinde konuştu.