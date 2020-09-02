banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

İnsansız deniz temizleme aracı Doris’ten Kadıköy karnesi

İNSANSIZ DENİZ TEMİZLEME ARACI ‘DORİS’, KADIKÖY KIYILARINDA 10 GÜN BOYUNCA YAPTIĞI TEMİZLİĞİ RAPORLADI. DORİS, 10 GÜNDE DENİZ YÜZEYİNDEN YÜZDE 40’I PLASTİK OLMAK ÜZERE 12 KİLOGRAM ÇÖP TOPLADI.

İSTANBUL 02.09.2020, 14:54
2
İnsansız deniz temizleme aracı Doris’ten Kadıköy karnesi

İnsansız deniz temizleme aracı ‘Doris’, Kadıköy kıyılarında 10 gün boyunca yaptığı temizliği raporladı. Doris, 10 günde deniz yüzeyinden yüzde 40’ı plastik olmak üzere 12 kilogram çöp topladı.

IWROBOTX adlı girişim tarafından geliştirilen ve Kadıköy Belediyesinin de desteklediği otonom deniz temizleme aracı ‘Doris’, 10 gün boyunca Kadıköy kıyılarında test sürüşü yaptı. Karadan verilen komutlarla ilerleyen insansız tekne, yapay zeka destekli sesli komut sistemi ile deniz yüzeyindeki atıkları topladı. Çöpleri cinsine göre kategorize eden Doris, atık verilerini rapor haline getirerek, Kadıköy’de deniz kirliliğinin haritasını çıkardı.

Doris, 10 gün boyunca Kadıköy denizlerinden 12 kilogram çöp topladı. Günlük 2 litre yakıtla çalışan deniz aracı, günde 10 mil gezerek yaklaşık 1,5 kilogram atık topladı. Doris’in verilerine göre bu atıkların yüzde 40’ını plastikler oluşturuyor. Geri kalan atıklar yüzde 33 cam, yüzde 22 kağıt ve diğer atık türlerinden oluşuyor. 1 ton kapasiteli haznesine biriktirdiği atıkları cinsine göre ayırabilen Doris’in raporladığı rakamlardan bazıları söyle:

"416 izmarit, 381 ambalaj, 67 kağıt ve karton, 36 pet şişe."

Atıkları hangi koordinattan topladığını da raporlayan ve bunu haritalandıran Doris’e göre, rüzgarla denizde hızlı ilerleyen plastik atıklara 100 metreden sonra, kağıt atıklara 20 ila 60 metre arasında, cam atıklara ise 0 ila 20 metre arasında rastlanıyor. Dalyan ile Caddebostan arasında sürüş yapan Doris, atık ve yoğunluk haritası da çıkararak Kadıköy’deki deniz kirliliğini raporlaştırdı.

Kadıköy’e ‘geçer’ not

Doris’in verilerini Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Akdeniz’deki plastik atık verileri ile karşılaştıran Doris’in tasarımcısı Mustafa Erol, “Kadıköy kıyılarındaki kirlilik Akdeniz’in geneline göre düşük. WWF raporlarına göre Türkiye’den Akdeniz’e günlük 144 ton plastik atık karışıyor. Akdeniz’de kilometre başına 8 kilo plastik atık düşerken, Kadıköy kıyılarında bu rakamın 0,6 kilo olduğunu görüyoruz. Kadıköy’de şehirleşme ve yoğun sahil kullanımı nedeniyle daha yoğun bir kirlilik bekliyorduk. Kadıköy ‘geçer’ not almış görünüyor ancak teknolojiler temizliyor, yapay zeka ve kodlama ile sorunlarımızı çözeriz diye düşünmek yerine hiç kirletmemeye, korumaya ve doğaya saygı duymaya odaklanmamız gerekiyor. Bu nedenle eğitim ve bilinçlenme her zaman şart” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25