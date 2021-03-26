inşaatı biten okula Yazıcıoğlu’nun ismi verildi

Maltepe’de inşası tamamlanan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine, vefatının 12.yıl dönümünde Büyük Birlik Partisinin genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun adı verildi.

Büyük Birlik Partisi’nin merhum kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi, İstanbul’un Maltepe ilçesinde yapımı tamamlanan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile alınan karar, Yazıcıoğlu’nun vefatının 12. yıl dönümünde açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, “Maltepe ilçemizde bir süredir inşası devam eden Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizin tamamlanmasını sağladık. Nihayetinde okulumuz peyzaj işlerinin tamamlanmasıyla da artık çok daha modern ve kaliteli bir biçimde hizmet vermeye başladı. Pek tabi bu süreçte okulumuzun yeni çehresi için yeni bir isim belirleme süreci de başlamıştı. Çok şükür ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile okulumuzun ismi ‘Muhsin Yazıcıoğlu’ olarak belirlenmiş oldu. Muhsin Bey’in vefatının 12. sene-i devriyesinde, böylesine anlamlı bir günde hassasiyetleri ve teklifimizi uygun gördükleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.