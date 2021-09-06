İlk ders zili çaldı, Sultanbeyli’de öğrenciler ders başı yaptı

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin özlemle açılmasını beklediği okullar eğitime başladı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ilçedeki bir okulun bayrak törenine katılarak öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

Tüm ülkede öğrenciler için yüz yüze eğitim bugün başladı. Korona virüsün ortaya çıktığı günden itibaren; eğitimler online olarak devam ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı eğitim takvimi doğrultusunda Covid-19 önlemleri alınarak, bugün itibarıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başlamış oldu. Sultanbeyli’deki öğrencilerde de okullarına kavuşmanın sevinci vardı. Mehmet Corcor İlkokulu’nda yapılan açılış törenine Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katılarak öğrencilerin ve öğretmenlerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Keskin, “Uzun bir aradan sonra yüz yüze olarak ilk ders başlıyor. Tüm hijyen kuralları dahilinde okullarımız açılıyor. Belediye olarak eğitim bizim önceliğimiz. Açılış öncesi okullarımıza gerekli tüm desteği her yıl olduğu gibi bu sene de sağladık. Öğrencilerimizin ve velilerimizin tedbirlere hassasiyetle uyacaklarına gönülden inanıyorum. Eğitim yuvalarımızın kapılarını açık tutmak için biz de gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Bu vesileyle milletimizin evlatlarını iyi bir şekilde yetiştirmek için gayret gösteren kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yeni eğitim - öğretim yılının sağlık ve başarıyla geçmesini temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.

Okullarda eğitimin yüz yüze devam etmesinin temel amaçları olduğunu dile getiren Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar; tüm öğrencilere ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir dönem diledi. Gerçekleştirilen bayrak töreninin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflarının yolunu tuttu.