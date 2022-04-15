İlahiyatçı Mehmet Fatih Çıtlak Sultangazi Belediyesi’nin konuğu oldu

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi güzelliklerini tüm ilçe sakinleriyle birlikte yaşamak adına önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak İlahiyatçı-Yazar Mehmet Fatih Çıtlak, Ramazan söyleşisinde Sultangazililerle bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan söyleşileri çerçevesinde bu kez İlahiyatçı - Yazar Mehmet Fatih Çıtlak Sultangazililerle buluştu. Çıtlak’ın Ramazan’ı iyi değerlendirmek, Kur’an-ı Kerim’in kıymetini bilmek ve iyi Müslüman olmak konularına değindiği söyleşisini Sultangazililer ilgiyle dinledi.

Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve anlamanın önemi üzerinde duran Çıtlak, “Kur’an okumayı henüz bilmeyen kardeşlerim, bu Ramazan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Gerçekten zor değil. Harfleri aklınızda kodlayarak öğrendikten sonra gerisi çok hızlı gelişir. İhlas Suresi, Peygamber Efendimiz’in ‘Kur’an’ın üçte biridir’ dediği suredir. Üç kez okuduğunuzda Kur’an’ı hatmetmiş olursunuz. Bununla beraber, İhlas Suresi’ni mutlaka anlamaya çalışmalıyız. Burada çok güzel insanlar var. Hepinize geldiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Çıtlak, konuşmasının sonunda Sultangazililerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür etti.