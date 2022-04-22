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İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 25 Nisan Pazartesi günü olarak belirlediği Seçimli Olağan Genel Kurulu ile yeni yönetimini ve başkanını belirleyecek.

İSTANBUL 22.04.2022, 20:43 22.04.2022, 21:07
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 25 Nisan Pazartesi günü olarak belirlediği Seçimli Olağan Genel Kurulu ile yeni yönetimini ve başkanını belirleyecek.

Düzenlenen basın toplantısıyla birlikte geçtiğimiz aylarda İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit’in de adaylığını açıkladığı İHBİR Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Nisan Pazartesi günü yapılacak. 2018 yılı itibariyle yönetimde olan ve yeni başkan adayı olarak açıklamalarda bulunan Aydın Soyyiğit, tüm hazirun ve üyelere saat 14.00’da Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşecek olan seçimde oy kullanmaları için çağrıda bulundu.

“İHBİR yükselen güç olmaya devam ediyor”

Aydın Soyyiğit, “İHBİR yükselen güç olmaya devam ediyor” diyerek seçim günü ile ilgili, “2022 yılında yeni bir seçim dönemine girdik. Yapmış olduğumuz başarılı çalışmaları umarım bu dönem de taçlandırarak devam etmek istiyoruz. Seçim dönemini takvime göre en uygun zaman olarak 25 Nisan Pazartesi olarak belirledik. Normal şartlarda iki gün belirtmeniz gerekir. Pazar ve pazartesi gününe denk geliyordu. İlk gün Pazar günü yani insanların tatil gününe denk geldiği için insanlar dinlensin, aileleri ile zaman geçirsin ve seçime tam katılım sağlayabilsin diye pazartesi gününü uygun gördük. Tüm hazirunumuzu ve üyelerimizi seçime bekliyoruz. İnşallah İHBİR’imize, birliğimize layık, çok güzel bir seçim atmosferi olacak. Seçim günü herkesi genel kurulumuza bekliyoruz” dedi.

“Yeni yönetime ETİ de dahil oldu”

Aday yönetim kuruluna ETİ firmasını da dahil ettiklerini aktaran Soyyiğit, “Yeni yönetimimiz marka isimlerden ve sektörde 50 yılı aşkın var olan firmalardan oluşmaktadır. Yönetim ekibimiz çok vizyoner ve ihracat deneyimleri oldukça fazla. Güçlü yönetim kadromuza ayrıca ETİ firmamızı da ekledik. Yani İHBİR yükselen güç olmaya devam ediyor. Ülkenin ihracatını artırma anlamında önemli bir köprü” şeklinde konuştu.

Soyyiğit’in başkan adayı olduğu yönetim kurulunun aday listesi üyeleri de şu şekilde:

  • Yavuz Altun - Altunlar Gıda
  • Mehmet Göksu- Seyidoğlu Gıda
  • Erdinç Ayhan - Eti Gıda
  • Mücahit Yıldız - Tibet
  • Işılay Reis Yorgun - Reis Bakliyat
  • Buse Tellioğlu - Tellioğlu Food
  • Yakup Çebi -Ercikek Gıda
  • Kadir Emin Dindar -Merter Helva
  • Mustafa Başar - Kervan Gıda
  • Yakup Özgür - Özgürler Şekerleme
  • Osman Taşkaldıran - Turkey Frozen Foods Group

“2021 yılında 2,7 milyar dolar ihracatla rekor kırıldı”

İHBİR Yönetim Kurulu olarak 2018 yılından bugüne kadar neler yaptıklarını aktaran Soyyiğit, birlik faaliyetleri ile ilgili de şunları aktardı:

“İHBİR Yönetim Kurulu olarak 2018 yılında görevi devraldığımızda öncelikle 2 ana hedef koymuştuk. Birincisi birliğimizin ihracat rakamını 2’ye katlamak, ikincisi ise ihracatçı üye sayımızı da iki katına çıkarmaktı. Bugün üye sayımız iki katına çıkmış durumda ve ihracat rakamlarımız ise hedeflerimizin üzerine çıkmış durumda. Yakaladığımız bu başarıların mimarı olan üyelerimizin sayısı göreve geldiğimizde 2018 yılında 2.206 iken 2021 yılı sonunda 4.707 üyeye ulaştı. Göreve geldiğimizde yıllık ihracatımız 1,7 milyar dolardı. 2021 yılında İHBİR olarak 2,7 milyar dolar ihracatla rekor kırmayı başardık.”

“Yeni hedef yine iki katı ihracat”

Yönetim olarak devam edilmesi durumunda ihracat rakamlarını yine iki katına çıkaracaklarını dile getiren Soyyiğit, “Yine iki katı diyerek yeni dönemde kendimize minimum 7 milyar dolar ihracat hedefi koyduk” şeklinde konuştu.

Soyyiğit gerçekleştirecekleri diğer projelerle ile ilgili şunları belirtti: “İstanbul’da tüm dünyanın ilgi göstereceği gıda fuarı yapacağız. Sektörümüzün önemli bir sorunu olan ve birlik üyelerimizi rahatsız eden; aynı tarihte aynı sektörde fuarların yapılması konusunda bakanlığımızla yaptığımız ısrarlı görüşmeler neticesinde, bundan böyle aynı tarihte aynı sektörde birden fazla fuarın yapılmaması konusunda önemli adımlar attık. İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir şehri küresel bir fuar merkezine dönüştüreceğimiz projemiz ile neden bir Gulfood, Sial ve Anuga gibi gıda sektörüne mal olmuş fuarlar Türkiye’de de olmasın diye yola çıktık. İstanbul’u merkez belirleyerek normalleşmeyle de birlikte projemize dair ilk adımları attık. Bakanlığımızın destekleriyle ülkemize yakışan bir fuar yapacağız. 4 milyar insan üyelerimizin ürünlerini izleyecek. Markalaşmanın önemini, Türk ürünlerinin kalitesinin ve değerinin daha fazla anlaşılmasını sağlamak için hazırlatacağımız belgesel film projemiz dünyaca bilinen dizilerimizin yapımcıları ve oyuncularıyla hazırlanacak ve yüzlerce ülkede yayınlanacak. Değerli üyelerimizin emekleriyle ortaya çıkan ürünlerimizi ve markalarımızı tanıtan belgesel filmimizi yaklaşık 4 milyar insanın izleyeceği National Geographic, Netflix gibi dünyanın önde gelen mecralarında paylaşacağız.

“Ülkemiz için her sene 100 ihracat neferi yetiştireceğiz"

"İHBİR olarak dış ticaretin geliştirilerek yaygınlaştırılmasının önemli bir unsur haline geldiği günümüzde sektörümüzde hem sürdürülebilir bir büyüme potansiyeli oluşturmak hem de istihdam sağlamak amacıyla üniversite iş birliklerine çok önem veriyoruz” diyen Soyyiğit, “Ülkemizi ve ihracatçı firmalarımızı dünyada hak ettiği şekilde temsil edecek gençlerimizin ihracat dünyasında yer almalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri vererek, dış ticareti en iyi şekilde öğretip her sene en az 100 başarılı öğrencimize belirlenen kriterlere göre iş imkânı sunacağız. Böylelikle sektörün ve ihracatçı üyelerimizin personel ihtiyacını karşılayacak kalifiye istihdamı sağlayacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

#aydın soyyiğit #seçim #İHBİR
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