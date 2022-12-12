İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa hapis cezası

İstinye-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bir kadına bakarak mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle yargılanan şahıs, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26 Ekim 2020’de İstinye-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde müşteki P.Ç.’ye bakarak mastürbasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Rahmi Ö.’nün ‘cinsel taciz’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya taraflardan kimse katılmadı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müşteki P.Ç.’nin olay sırasında otobüsün arka kısmında oturduğunu, otururken aynı hizada ve diğer tarafa da sanık Mehmet Rahmi Ö.’nün oturduğunu aktardı. Açıklanan mütalaada, sanığın bir süre sonra müştekiye bakarak kıyafeti üzerinden teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı, her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de müştekiye bakarak eylemde bulunduğu kaydedildi.

Savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi

Mütalaada ayrıca, müştekinin ‘cinsel taciz’ eylemini ispat etmek amacıyla telefonuyla sanığın eylemini çektiği ve bu sebeple sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Açıklanan mütalaada sanık Mehmet Rahmi Ö.’nün ‘cinsel taciz’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.’nün ‘cinsel taciz’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.