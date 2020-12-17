İBB’nin Yerebatan Sarnıcı güçlendirme projesine onay verilmedi

İBB’nin Sultanahmet’teki tarihi Yerebatan Sarnıcı’nı güçlendirmek için Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sunduğu projeye 52 gün sonra cevap verildi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Koruma Kurulu’nun İBB’nin projesine onay vermediğini belirtti.

“NE YAZIK Kİ PROJEMİZE ONAY VERMEDİ”

Polat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* 52 gün sonra Koruma Kurulu ne yazık ki Yerebatan Sarnıcı projemize onay vermedi.

* 3 duayen Profesör, 1’i Bizans Sarnıçları üzerine doktoralı 2 Doktor, 1 restorasyon uzmanı yüksek mimar, 2 restorasyon uzmanı yapı mühendisinin imzası olan projemiz hiç zaman kaybetmemişiz gibi yeni heyetlere havale edildi.

“YEREBATAN SARNICI BEKLEYEMEZ HALDE”

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

* 52 gün sonra süreci başa alan bir kararla Yerebatan Sarnıcı Güçlendirme Projesi onaylanmadı. Bilimsel Danışma Kurulumuzun Görüşü hiçe sayıldı.

* Koruma kuruluna aldığı karardan bir an önce geri dönmeye çağırıyoruz. Yerebatan Sarnıcı bekleyemez halde.