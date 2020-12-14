İBB zabıtasından akıl almaz uygulama, kilidi kırıp içeri girdiler

Başakşehir’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Anne Çocuk Etkinlik Merkezi’ne adeta baskın düzenleyerek kapı kilidini kırıp içeriye girdi. İBB ekiplerinin ellerinde herhangi mahkeme kararı olmamasına rağmen Başakşehir Belediyesi uhdesinde bulunan merkezde yaptığı akıl almaz uygulama büyük tepki gördü.

Başakşehirli annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi’ne bağlı anne-çocuk etkinlik sınıfına İBB’nin zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlendi. 10 zabıta kamyoneti ve özel araçlarla merkeze gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, anne-çocuk sınıfına ait kapı kilidini kırarak içeri girdi. Başakşehir Belediyesi personeli ise merkeze gelince karşılarında zabıtaları gördü. Zabıtalar Başakşehir Belediyesi personeline binadan çıkmalarını söyledi.

“Var gücümüzle çalışacağız”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12 Mart 2020 tarihli kararıyla Başakşehir Belediyesi’ne tahsis edilen alan, Başakşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün girişimleriyle anne ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirmesi için bir merkeze dönüştürülecek. Başakşehir Belediyesi’nin bu doğrultuda bir süredir çalışma yaptığını anlatan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, “İçerideki tadilata bakıldığında merkezin anne ve çocuklarla ilgili bir alana dönüştüğü açıkça görülüyor. Söz konusu alanla ilgili İBB iki kez yürütmeyi durdurmak için ilgili mercilere başvurdu, her iki başvuru da olumsuz sonuçlandı. Biz, mahkeme kararlarını dikkate alarak bina içlerinde tadilata başladık. Burayı Başakşehirli anne ve yavrularımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız” diye konuştu.

“Gelişmeleri emniyete bildirdik, İBB’nin buradaki işgaline son verdik”

İBB zabıtalarının kapı kilidini kırarak içeri girdiğini aktaran Melik, “İlgili müdürlüğümüz sabah geldiğinde içeride İBB’nin zabıtaları ve daire başkanıyla karşılaştı. Biz de ilgili hukukçularımızla bölgeye geldik. Gelişmeleri emniyete bildirdik. İBB’nin buradaki işgaline son verdik. Burası Başakşehir Belediyesi’nin uhdesinde olan bir yer. Herhangi bir yargı kararı olmadan hiçbir müdahale yapılamaz. Faaliyetlerimize aynen devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yapılan hukuksuz bir işgal”

Olayın ardından emniyet güçlerinin binanın boşaltılması çağrısına Başakşehir Belediyesi personeli olumlu karşılık verirken, İBB Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dışarı çıkmak istememesi büyük tepki çekti. Başkan Yardımcısı Melik, “Yapılan hukuksuz bir işgal. Her konuda demokrasiden dem vuran arkadaşlar hukuksuzluk içindeler. İki kamu kurumunu karşı karşıya getirmeye kimsenin lüksü yok. Eğer arkadaşlar buraya gelecekse ilgili müdürleri, daire başkanları, ilgili arkadaşları arar. ‘Böyle bir talimat aldık, biz oraya mevcut durumu kontrol için geleceğiz’ diye bilgi verirler ve geldiklerinde bizim arkadaşlarımız da onları karşılar. Böyle bir durum yok, gelip kilidi kırıp işgal durumuna girmişler” ifadelerini kullandı.

İBB zabıta ekiplerinin akıl almaz uygulamasının herhangi bir yasal dayanağı bulunmadığı öğrenildi. İBB yönetimi, İBB Meclis kararını iptal ettirmek için yaptığı başvurulara olumlu yanıt alamazken, üst mahkemeye yapılan yürütmeyi durdurmaya ilişkin talep de olumlu yanıt bulmadı.

Başakşehir Anne Çocuk Etkinlik Merkezi

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin işgal girişiminde bulunduğu Anne Çocuk Etkinlik Merkezi, anne ve çocukların birlikte vakit geçirmesi için tasarlandı. Anne-çocuk etkinlik saatlerinin yanı sıra eğitimleriyle de Başakşehirlilerin büyük beğenisini toplayan sınıf konsepti, ilçe genelindeki tüm bilgievlerinde bulunuyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adını taşıyan bilgievi bünyesindeki merkezde aynı anda 4 anne ve 4 çocuk eğitim alacak. Birçok farklı eğitim metodu uzman eğitmenler tarafından anne ve çocuklara aktarılıyor. Özellikle annelerin kendilerine zaman ayırması için tasarlanan ve özel alanıyla da dikkat çeken sınıflar, Başakşehirli kadınlara toplantı ve etkinlik düzenleme imkânı da sunuyor.