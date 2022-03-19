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İBB Meclisi’nden Kartal Merkez İmar Planları’na onay

Kartal’da çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi olan "Kartal Merkez İmar Planları", İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanarak oy birliğiyle geçti. Geçen yılın Şubat ayında Kartal Belediye Meclisi’nde oy birliği ile onaylanan imar planları, İBB Meclisi’nde onaya sunulmuştu.

İSTANBUL 19.03.2022, 15:28
İBB Meclisi’nden Kartal Merkez İmar Planları’na onay

Kartal’da çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi olan "Kartal Merkez İmar Planları", İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanarak oy birliğiyle geçti. Geçen yılın Şubat ayında Kartal Belediye Meclisi’nde oy birliği ile onaylanan imar planları, İBB Meclisi’nde onaya sunulmuştu.

İBB Meclisi’nde daha önce 2015 yılında kabul edilen 1:5000 ölçekli Kartal Merkez İmar Planlarının ardından, İBB Meclisi’nin 17 Mart 2022 tarihli birleşiminde gündeme gelen Kartal 1:1000 Kartal Merkez Uygulama İmar Planları, genel kurulun oy birliği ile kabul etmesi sonucu kabul edildi.

“Kartal halkına hayırlı uğurlu olsun”

İmar planı hakkında İBB Meclisi’ne hitap eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Kartal için çok önemli bir plan. Bölge planlarımızın bugün meclisimiz tarafından onaylanması çok sevindirici, çok güzel bir durum.

Tabii planlar hakkında konuşulacak, anlatılacak çok hikâye var. Çünkü bunun ucu çok eskiye dayanıyor. Dolayısıyla belki de benimle yaşıt bu planın düşüncesi. Sanayi bölgesinin Kartal’dan çıkarılmasını amaçlayan planın hayal edilişi 80’li yılların sonunda başlıyor. 90’lı yıllarda da yine adım atılan birçok konu var.

Mehmet Ali Büklü’den, Mehmet Sekmen’den, sonra rahmetli Arif Dağlar döneminde de vizyonu daha da genişliyor bu projenin. Rahmetli Kadir Topbaş döneminde de birlikte attıkları bir adım da var.

2009 sonrası belediye başkanlığı görevini yapan Altınok Öz döneminde de geliştirilen ve Kartal ilçesindeki bürokratların, belediye meclis üyelerinin, imar komisyonu üyelerinin çok uzun istişarelerle, belki plan tamamlandıktan sonra üzerinde bir yıl boyunca emekleri var.

Akabinde büyükşehir bürokratları, Büyükşehir Meclis Üyeleri ve Büyükşehir İmar Komisyonu Başkanı ile yönetimine ve ayrıca grup başkan vekillerimize; siyaset üstü bakıp bu planın Kartal halkına armağan edilmesine katkı sunan herkese ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum, Kartal halkına hayırlı olsun." dedi.

Kartal Merkez İmar Planları

Kartal 1:1000 ölçekli Merkez İmar Planları Kartal E-5 Köprülü Kavşağı ve taş ocağından sahil dolgu alanına kadar inen atıl durumdaki sanayi alanları, boş alanlar ve bazı bölgelerde de yerleşik nüfusun bulunduğu konut alanlarından oluşan 260 hektarlık alanı kapsıyor. 12 alt bölgeden oluşan plan alanı kapsamında Soğanlık Orta, Cumhuriyet, Esentepe, Çavuşoğlu, Kordonboyu, Yunus ve Topselvi olmak üzere 6 mahalle yer alıyor.

Plan ile beraber yaklaşık 45 bin kişinin yaşamasının hedeflendiği bu alanda; turizm, ticaret, konut alanları inşa edilecek. Plan kapsamında 60 adet park alanı, 1’i hastane yapımına uygun olmak üzere 2 adet sağlık tesisi alanı, 6 adet ilkokul, 3 adet ortaokul, 2 adet lise, 4 adet cami alanı, 5 adet anaokul alanı, 4 adet belediye hizmet alanı, 1 adet kapalı spor alanı, 2 adet kültürel tesis alanı, 1 adet sosyal tesis alanı, 2 adet teknik altyapı alanı ve otopark alanları ile yeni yollar Kartal halkının hizmetine sunulacak.

Alanında uzman şehir plancısı, mimar, mühendis ve birçok meslek grubundan uzmanların katılımıyla hazırlanan planlarda, hava sirkülasyonlarının sağlanması amacıyla kuzey-güney rüzgârları dikkate alınarak yeşil akslar, batı-doğu hattında ise dikişler denilen geniş kamusal alanlar oluşturuldu.

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