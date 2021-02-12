İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Yüksel, Hızır Orucu’nu Kartal Cemevi’nde açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hızır Orucu’nu Kartal Cemevi Vakfı’nda vatandaşlar ile birlikte açtı. Kartallıların yoğun ilgi gösterdiği Başkan İmamoğlu ve Başkan Yüksel, cemevinde vatandaşlara ayrıca hızır lokması dağıttı.

Hızır Orucu açma duasına, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Gerçekleştirilen Hızır Lokması dağıtımı öncesi; Başkan İmamoğlu ile Başkan Yüksel, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’ı ziyaret etti.

Başkan İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel, okunan dualarla birlikte oruçlarını açarak, cemevindeki vatandaşlara hızır lokması dağıttı.