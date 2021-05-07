İBB Başkanı İmamoğlu Ayamama Deresi için müjdeyi verdi: İstanbul’a yeni yaşam vadileri kazandırıyoruz!

İmamoğlu paylaşımında "Ayamama Deresi'ni rehabilite ediyor çevresini uzun bir yaşam vadisine dönüştürüyoruz. Tamamlandığında Marmara Denizi'ne kadar yürüyerek ulaşabileceğinizi, bisiklet sürebileceğinizi söylesem?" sözlerine yer verdi.

İstanbul’a yeni yaşam vadileri kazandırıyoruz!



Ayamama Deresi'ni rehabilite ediyor çevresini uzun bir yaşam vadisine dönüştürüyoruz. Tamamlandığında Marmara Denizi'ne kadar yürüyerek ulaşabileceğinizi, bisiklet sürebileceğinizi söylesem? ????‍♀️????‍♀ pic.twitter.com/bL31jMhnND — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2021

AYAMAMA DERESİ NEREDE?

Ayamama Deresi, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan bir akarsudur. Başakşehir ilçesinin doğu kesimlerinde bir kaynaktan doğar. Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden akarak, Bakırköy ilçesi sınırları içinde sularını Marmara Denizi'ne döker.

Adının kökeni konusunda farklı görüşler mevcuttur.

Bir görüşe göre; adı bir Rum ortodoks azizi olan Aziz Mamas'tan (Yunanca: Άγιος Μάμας); bir diğer görüşe göreyse, Hristiyanlık peygamberi İsa'nın annesi Meryem'e atfen, Kutsal Anne anlamına gelen Άγία Μαμά (okunuşu: Aya Mama)'dan gelmektedir. Bu ad, Osmanlı döneminde de aynen korunarak Türkçeye geçmiştir ve günümüzde de bu adla anılmaktadır.

Yakın geçmişe kadar çevresi verimli tarım alanlarıyla çevriliydi. Doğduğu kaynaktan denize dökülene kadar pek çok kolu vardı. Çevresindeki bostanlar, bahçeler ve çiftlikler için önemli bir su kaynağıydı. Üstünde pek çok tarihî köprü ve Bizans döneminden kalma tarihî ayazmalar vardı. (Kutsal çeşme) 1950'li yıllardan sonra İstanbul'a yaşanan yoğun göç nedeniyle derenin çevresinde kaçak yapılaşma başladı.

Yanlış kent planlamaları nedeniyle dere çevresine çok sayıda fabrika ve sanayi tesisi kuruldu. Bu kuruluşlar nedeniyle derenin suları aşırı kirlilik sorunuyla yüz yüze kaldı. Çevresindeki köylerin ve kaçak yapıların günümüzdeki semtlere evrilmesi ve bölgeden İstanbul'un en önemli iki yolu olan D100 ve TEM'in geçmesi nedeniyle dere yatağında değişiklikler yapıldı. Derenin büyük bölümü yer altına alınmak suretiyle yatağı daraltıldı.

Günümüzde İstanbul'un batısındaki en önemli merkezlerden olan İkitelli, Güneşli, Yenibosna ve Ataköy semtlerinden geçen dere, yatağı değiştirildiği için sık sık su taşkınlarına neden olmaktadır. Bu taşkınlarda büyük maddi kayıplar yaşanmaktadır. 2009 yılında yoğun yağış sonucu taşan Ayamama Deresi çevresindeki tüm semtler sular altında kalmış; onlarca kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirmişti.