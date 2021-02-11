İBB Başkanı İmamoğlu, 40 bin öğrenciye tablet dağıtımına başladı

Koronavirüs nedeniyle okullardaki yüz yüze eğitim, uzaktan eğitime dönüştürüldü. Bu model de öğrenciler için tablet ve internet ihtiyacı doğurdu.

Öğrencilerin eğitim sürecinde aksaklık yaşamaması adına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kolları sıvadı. Başkan'ın YouTube kanalında canlı yayınlanan tablet dağıtım töreni, "Biz göreve başladığımızda bu güzel şehrin insanlarına adil ve eşit hizmet sunacağımızın sözünü verdik. Hiçbir öğrencimizin akranlarından geride kalmasına göz yumamayız. Bu düşünceyle çalışmalarımıza başladık. Bugün ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet dağıtımına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." notu ile paylaşıldı.

"İMKANI OLAN VAR OLMAYAN VAR"

Konuşmasında yoksullukla mücadele eden vatandaşların varlığına dikkat çeken İmamoğlu, koronavirüs salgını sürecinden en çok ev kadınlarının ve çocukların etkilendiğini belirtti. "İmkanı olan var olmayan var" diyen İmamoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu sisteme mutlaka katkı sunmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Analizlerimizi yaptık. Kampanyalarla, bize destek olan vatandaşlarımızın katkıları ile bu tabletleri ulaştırmaya gayret ettik. Tabletler, çocuklarımızın derslerini teknik olarak anlamaları açısından çok önemli. İnternet altyapısındaki eksikler nedeniyle çocuklar mağdur olmasın diye tabletlerin bir kısmı wifi üzerinden, diğer kısmı da sim kart takılarak internete bağlanabilecek. 3 çocuklu evlere bir tablet, 3'ten fazla çocuğun bulunduğu evlere ise iki tablet verilecek."

"TOPLAMDA 40 BİN TABLET DAĞITACAĞIZ"

İmamoğlu, öğrencilerin yüzünü güldürecek bu gelişme için "Bu tabletleri İBB'den sosyal yardım alan ailelerimizin ilkokul, ortaokul ve liseye devam eden çocuklarına ulaştıracağız. Toplamda 40 bin tablet dağıtacağız. Bu tabletler öğrencilerimizin eğitimlerine destek olacak. İnanıyorum ki onlar da derslerine dört elle sarılacak ve ülkemizin geleceğinde çok önemli görevlere gelerek, başarılı işlerin altına imza atacaklar. Ulu Önder Atatürk'ün izinde, aklın, mantığın, bilimin ışığında yol alan gençler olarak göğsümüzü kabartacaklar." dedi.