Hırvatistan Ankara Büyükelçisi, SANKON Genel Merkezini ziyaret etti
HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HRVAJE CUİTANOVİC, SANAYİCİ İŞ KADINLARI VE İŞ ADAMLARI KONFEDERASYONU (SANKON) GENEL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvaje Cuitanovic, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti.
Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvaje Cuitanovic, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu tarafından karşılandı. Cvitanovic’in SANKON Genel Merkezine yapmış olduğu ziyarette SANKON yöneticisi iş kadın adamları da hazır bulundu. Büyükelçi Hrvoje Cvitanovic görüşmede SANKON üyelerine, Hırvatistan’ın yatırım olanakları hakkında bilgiler vererek, Türk şirketlerini Hırvatistan’a yatırıma davet etti.
Ferudun Cevahiroğlu, Büyükelçi Hrvoje Cvitanovic’e, SANKON Genel Merkezine yapmış olduğu ziyaret için teşekkür ederek; “SANKON Yönetim Kurulu olarak Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla, sizlerle işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız” dedi.
Büyükelçi Cvitanovic ise, Türkiye - Hırvatistan ilişkilere değinerek; “İki ülke arasındaki ilişkilerimiz en üst düzeydedir” dedi.
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