Her ay 120 binden fazla genç geleceğine Fatih’te hazırlanıyor

Fatih Belediyesi, 2 yıl gibi kısa bir sürede 13 kütüphaneyi çocukların ve gençlerin hizmetine sundu. Aynı anda 2 bin ziyaretçiyi ağırlama kapasitesine ulaşan ve 150 bine yakın kitabın yer aldığı kütüphanelerin ziyaretçi rakamları ise her ay bir önceki rekorunu yeniliyor.

Fatih Belediyesi’nin gençleri ve eğitimi öncelediği politikalarla “eğitimde fırsat eşitliği sunma” ilkesi çerçevesinde hizmete aldığı kütüphanelerde on binlerce genç geleceğini inşa ediyor. İlçede hizmet vermekte olan ikisi çocuk kütüphanesi olmak üzere toplam 13 kütüphane, her ay 120 bini aşkın öğrenciye hizmet veriyor. Aynı anda 2 bin öğrenci ağırlama kapasitesine sahip kütüphanelerde 150 bine yakın kitaba, internete, bilgisayara, fotokopi hizmeti gibi dijital çağın gerektirdiği enstrümanlara kolay ve ücretsiz ulaşabilme imkânı sunuluyor. Ayrıca tüm kütüphanelerde ücretsiz çay, kahve ve çorbanın yanı sıra sürpriz ikramlarla öğrenciler gün içinde motive ediliyor.

2 çocuk kütüphanesinde 5-10 yaş arası çocukların kitap sevgisi gelişiyor

Fatih Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kariye Refik Halid Karay ve Sümbülefendi Çocuk Kütüphanesi’nde 5-10 yaş arası çocukların hem okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi gelişiyor hem de eğlenerek yeni bilgiler ediniyorlar. Çocuklar için özel olarak tasarlanan kütüphaneler ile 5-10 yaş aralığındaki çocuklara beraberindeki ebeveynleri eşliğinde kitap okumanın yanı sıra sanatsal becerilerini ve hayal güçlerini de geliştirme imkânı sunuluyor. Çocukların renkli dünyalarından esinlenerek tasarlanan çocuk kütüphanelerinde yer alan etkinlik köşelerinde satranç, tiyatro, drama, müzik, sanat ve serbest zaman etkinlikleri imkânı da sunuluyor. Binlerce kitap ile hizmet vermekte olan kütüphanelerde çocukların gelişimini destekleyici etkinliklerle güçlü kavrama yeteneğine sahip olmaları, sınırsız bir araştırma ve sentez bilinci kazanabilmeleri, kendi yeteneklerini keşfedip toplumda kendini ifade edebilen, özgüven duyguları gelişmiş birer birey olmaları hedefleniyor.

“İdeal bir model oluşturduğumuza inanıyorum”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “İki yıl zarfında özene bezene inşa ettiğimiz, zevkle donattığımız kütüphanelerimizin sayısı 13’ü buldu. Kütüphanelerimizde kullanıcılara sağladığımız huzurlu ortamla, çalışma konforuyla marka değeri yüksek ideal bir model oluşturduğumuza inanıyorum. Gençlerimizden olduğu kadar anne babalardan da olumlu tepkiler alıyoruz. Bu geribildirimler bizi çok mutlu ediyor. Hedefimiz, Fatih’te yaşayan her gencimizin kitaba, bilgiye ve ideal çalışma ortamına en rahat şekilde ulaşabilmesidir” dedi.

Kütüphaneler Haftası kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı

İstanbul’da kütüphane kültürünün en yoğun yaşandığı merkez olan Fatih, 28 Mart’ta başlayıp 4 Nisan’a kadar süren Kütüphaneler Haftası’nın da en keyifli ve dolu dolu kutlandığı yer olacak. Günler öncesinden yapılan hazırlıklarla öğrencilere bu haftaya özel sürpriz yarışmalar, hediyeler, ikramlar ve özel programlar sunulacak.