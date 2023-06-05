HEP-SEN ve Sağlık Çalışanları Sendikası birleşti

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) ile Sağlık Çalışanları Sendikası, birleşme kararı aldıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) ile Sağlık Çalışanları Sendikası, sağlık emekçilerinin yoğun talepleri neticesinde birleşme kararı aldıklarını ortak bir açıklamayla duyurdular.

HEP-SEN ve Sağlık Çalışanları Sendikası’nın ortak açıklamasında, sağlık emekçilerinin talepleriyle uyumlu hareket etmek ve daha etkin bir şekilde çalışabilmek adına birleşme kararı aldıkları belirtildi. Açıklamada, bağımsız sendikalara da çağrı yapılarak, "Sağlık emekçileri için sahadaki isteğe sessiz kalmayalım, birleşelim" denildi.

Birleşimden sonra sendika önemli misafirleri ile sağlık ve sosyal iş kolunda sorunları ve çözüm önerilerini görüştü.