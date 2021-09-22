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Hem ücretsiz hem de eksiksiz tıp merkezi Küçükyalı’da

Teknik donanımı ve uzman doktor kadrosuyla eksiksiz bir şekilde hizmet veren Küçükyalı Tıp Merkezi 14 poliklinikte günde yaklaşık 800 vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor.

İSTANBUL 22.09.2021, 12:37
Hem ücretsiz hem de eksiksiz tıp merkezi Küçükyalı’da

Teknik donanımı ve uzman doktor kadrosuyla eksiksiz bir şekilde hizmet veren Küçükyalı Tıp Merkezi 14 poliklinikte günde yaklaşık 800 vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor.

Maltepe Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete açılan Küçükyalı Tıp Merkezi, günü yakalayan teknik donanımı ve uzman doktor kadrosuyla sağlık sektöründe önemli bir yer tutuyor.

Maltepe Belediyesi’nin 2017 yılında hizmete sunduğu Küçükyalı Tıp Merkezi, her geçen gün teknik donanımlarını ve uzman kadrosunu geliştirerek Maltepe halkının sağlık ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü’ne bağlı olan Küçükyalı Tıp Merkezi, 11 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip. Vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayan merkez, bu özelliğiyle sağlık desteği olmayan vatandaşlar için de çok önemli bir yere sahip.

Cerrahiden diyetisyene

Günde ortalama 750-800 kişiye hizmet veren Küçükyalı Tıp Merkezi’nde Aile hekimi, acil doktoru, dahiliye, genel cerrahi, kulak burun boğaz, diş hastalıkları, göğüs hastalıkları, çocuk doktoru, kadın doktoru, diyetisyen, biyokimya, radyoloji, diyetisyen olmak üzere toplam 14 poliklinikte hizmet veriliyor. Önümüzdeki aylarda yeni poliklinikler eklenmesi de hedefleniyor. Küçükyalı Tıp Merkezi’nde ayrıca çocuk ve yetişkinler için psikolojik danışmanlık hizmeti de sağlanıyor. Radyoloji, işitme testi, mamografi, röntgen ve kemik yoğunluğu ölçümü cihazlarıyla teknik donanımda eksiksiz bir hizmet sağlamayı amaçlayan merkez, Anadolu yakasının en önemli sağlık kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor.

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