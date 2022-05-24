Havalar ısındı, Maltepe’de sivrisinekle mücadele başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek larva üreme odak tespit ve ilaçlama çalışmalarına hız verildi. 15 Mart-24 Mayıs tarihlerinde bin 791 adet sivrisinek larva üreme odağı tespit edilerek, larva tespit edilen odaklarda ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sivrisineklerle mücadelenin yıl boyu devam ettiği vurgulanarak, “Kış aylarında tüm cadde ve sokaklarda bulunan rögarlarda, yağmur kanalı mazgallarında sivrisinek erginlerine karşı kanal ilaçlama çalışmaları yerine getirildi. İlçemiz genelinde Kasım-Mart sürecinde toplamda 21 bin 444 adet kanal ilaçlaması yerine getirildi. Havaların ısınması ile birlikte yapmış olduğumuz kanal ilaçlama çalışmaları sonlandırılmış ve sivrisinek larva üreme odağı tespit ve ilaçlama çalışmalarımız hız kazanmıştır” denildi.

Sivrisineklerin su birikintilerinden kaynaklandığına dikkat çeken veterinerlik yetkilileri “Lastikler, boş saksılar, atılmış boş boya kutuları, çiçek sulama kapları, şişeler, el arabaları ve bahçe aletleri, çatı olukları ve giderleri, varil ve bidonlar, süs ve plastik havuzlar, mazgal, rögar, üstü açık su tankları, su birikintileri birer sivrisinek larva üreme kaynağıdır” dedi.

Yetkililer, su birikmelerinin önlenmesinin, depolanan suların ağzının sıkıca kapatılmasının, bina bodrumlarında biriken suların tahliye edilmesinin, bina mazgalları ve su tahliye kanallarının açık tutulmasının, araba lastiklerinin açıkta bırakılmamasının sivrisineklerle yapılan mücadelenin daha etkili olmasını sağlayacağına dikkat çekti.