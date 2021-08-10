“Hasköy Sahne”de Ağustos ayı dolu dolu geçecek

Beyoğlu Belediyesi tarafından açık havada kurulan Hasköy Sahne, Ağustos ayında düzenlenecek konserler, sinema gösterimleri, tiyatro oyunları ve çocuk eğlenceleri ile yaz akşamlarını renklendirecek.

Beyoğlu’nun yeni kültür sanat ve eğlence mekanı ‘Hasköy Sahne’de, Türkiye’nin farklı şehirlerinde ortaya çıkan orman yangınları nedeniyle ara verilen etkinlikler yeniden başlıyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Haliç’in kıyısında açık havada kurulan Hasköy Sahne, Ağustos ayında dolu dolu etkinlik takvimiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Konserlerden sinema gösterimlerine, tiyatro oyunlarından çocuk eğlencelerine kadar birçok etkinliğin gerçekleştirileceği Hasköy Sahne, yaz akşamlarının eğlence kaynağı olacak.

Usta sanatçılar Hasköy Sahnede sevenleriyle buluşacak

Hasköy Sahne, Ağustos ayı boyunca usta sanatçıların sahne alacağı konserlere ev sahipliği yapacak. 13 Ağustos Cuma günü Uğur Önür/Umut Sülünoğlu Konseri ile başlayacak etkinliklerde; 14 Ağustos’ta Ender Balkır, 16 Ağustos’ta Dolapdere Bıg Gang Grubu, 20 Ağustos’ta Resul Dindar, 22 Ağustos’ta Mete Can, 24 Ağustos’ta Dolapdere Bıg Gang Grubu, 25 Ağustos’ta Cengiz Özkan, 27 Ağustos’ta Şenay Lambaoğlu, 28 Ağustos’ta Ayhan Günyıl, 30’ta ise Ağustos Başak İkiz, Celal Bakar, Adile Kurt Karatepe, Tuncay Kemertaş sahne alacak.

Vatandaşlar konserlerin yanı sıra düzenlenecek sinema gösterimleri, tiyatro oyunları ve çocuk eğlenceleri de keyifli zaman geçirecek. 10 Ağustos’ta Bence Hiç Komik Değil, 11 Ağustos’ta Turta Girmemiş Orman, 17 Ağustos’ta Nefes, 18 Ağustos’ta Suşa ile Kiki, 31 Ağustos’ta ise Sevgili Doktor isimli tiyatro oyunları sahnelenecek. Sinema gösterimleri kapsamında ise 12 Ağustos’ta Eltilerin Savaşı, 19 Ağustos’ta Gamonya ve 26 Ağustos’ta da Kral Şakir Korsanlar Diyarı filmleri izleyiciyle buluşacak.