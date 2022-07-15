Hasköy Musevi Mezarlığı’nda 36 mezar taşı tahrip edildi

Hasköy Musevi Mezarlığı’nda gece kimliği belirsiz şahıslarca bazı mezarlar tahrip edildi. Mezarlık görevlilerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Musevi Mezarlığı’nda dün gece geç saatlerde meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar tarafından mezarlığa girilerek bazı mezarlar ve mezar taşları tahrip edildi. İlk incelemelere göre 36 adet mezar taşı zarar gördü. Bazı mezar taşlarının zarar gördüğünü fark eden mezarlık görevlileri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen asayiş ekipleri ilk incelemelerini yaparken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Türk Yahudi Toplumu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada tüm kayıtların resmi makamlara iletildiğini belirterek, olayı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanmasını istedi.